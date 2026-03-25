بازگشایی دوطرفه چالوس و آزادراه تهران–شمال/آغاز موج بازگشت مسافران نوروزی

سرهنگ محبی افزود: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، در حدفاصل ماسال تا مجلار و محدوده پل زنگوله سنگین گزارش شده است و در محور هراز نیز در مسیر شمال به جنوب حدفاصل گزنک تا زیار و در مسیر جنوب به شمال حدفاصل زیار تا گزنک و محدوده شاهاندشت، ترافیک سنگین جریان دارد.

وی ادامه داد: در محور فیروزکوه تردد در محدوده‌های پل سفید و زیرآب در هر دو مسیر رفت و برگشت نیمه‌سنگین است و در آزادراه رشت – قزوین محدوده رودبار نیز ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس و بخش‌هایی از آزادراه تهران – شمال و قزوین – رشت، تردد به‌صورت روان در جریان است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره شرایط جوی نیز گفت: محورهای شمالی دارای بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات هستند و در برخی محورهای استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، البرز، تهران، خراسان رضوی، زنجان، کرمانشاه، مرکزی، هرمزگان، همدان، سمنان، فارس، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کردستان نیز بارش باران و مه‌گرفتگی گزارش شده است.

وی در ادامه به محورهای مسدود اشاره کرد و افزود: آزادراه خرم‌آباد – بروجرد در هر دو مسیر رفت و برگشت تا اطلاع بعدی مسدود است. همچنین محورهای غیرشریانی پونل – خلخال، پاتاوه – دهدشت، جاسک – بشاگرد، نهبندان – چاداشی میقات و سرایان – قاین مسدود هستند.

سرهنگ محبی همچنین از انسداد فصلی برخی محورهای کشور شامل گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت – پادنا، وازک – بلده و زرآباد – چاهان خبر داد و در پایان تأکید کرد: رانندگان با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، مدیریت زمان سفر و توجه به شرایط جوی، از بروز حوادث و تشدید ترافیک جلوگیری کنند.