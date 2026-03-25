بازگشایی دوطرفه چالوس و آزادراه تهران–شمال/آغاز موج بازگشت مسافران نوروزی

جانشین پلیس راه راهور فراجا از بازگشایی دوطرفه محورهای چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۲۱:۰۰ امشب ۵ فروردین ماه همزمان با اوج‌گیری موج بازگشت مسافران نوروزی خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به افزایش حجم تردد در مسیرهای بازگشت از استان‌های شمالی اظهار کرد: به‌دلیل ترافیک سنگین، محدودیت‌های یکطرفه در محورهای چالوس و آزادراه تهران–شمال اعمال شد که پس از چند ساعت، این محورها از ساعت ۲۱ امشب به‌صورت دوطرفه بازگشایی شده و تردد در هر دو مسیر رفت و برگشت برقرار خواهد شد.

سرهنگ محبی افزود: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، در حدفاصل ماسال تا مجلار و محدوده پل زنگوله سنگین گزارش شده است و در محور هراز نیز در مسیر شمال به جنوب حدفاصل گزنک تا زیار و در مسیر جنوب به شمال حدفاصل زیار تا گزنک و محدوده شاهاندشت، ترافیک سنگین جریان دارد.

وی ادامه داد: در محور فیروزکوه تردد در محدوده‌های پل سفید و زیرآب در هر دو مسیر رفت و برگشت نیمه‌سنگین است و در آزادراه رشت – قزوین محدوده رودبار نیز ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس و بخش‌هایی از آزادراه تهران – شمال و قزوین – رشت، تردد به‌صورت روان در جریان است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره شرایط جوی نیز گفت: محورهای شمالی دارای بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات هستند و در برخی محورهای استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، البرز، تهران، خراسان رضوی، زنجان، کرمانشاه، مرکزی، هرمزگان، همدان، سمنان، فارس، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کردستان نیز بارش باران و مه‌گرفتگی گزارش شده است.

وی در ادامه به محورهای مسدود اشاره کرد و افزود: آزادراه خرم‌آباد – بروجرد در هر دو مسیر رفت و برگشت تا اطلاع بعدی مسدود است. همچنین محورهای غیرشریانی پونل – خلخال، پاتاوه – دهدشت، جاسک – بشاگرد، نهبندان – چاداشی میقات و سرایان – قاین مسدود هستند.

سرهنگ محبی همچنین از انسداد فصلی برخی محورهای کشور شامل گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت – پادنا، وازک – بلده و زرآباد – چاهان خبر داد و در پایان تأکید کرد: رانندگان با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، مدیریت زمان سفر و توجه به شرایط جوی، از بروز حوادث و تشدید ترافیک جلوگیری کنند.

