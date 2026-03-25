رئیس جمعیت هلال‌احمر خبر داد

ارسال محموله دارویی و امدادی به ایران

رئیس جمعیت هلال‌احمر از ارسال محموله دارویی و امدادی به ایران از سوی برخی کشورها خبر داد.

به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند درباره کمک به ایران در پی حمله به کشورمان اظهار کرد: برخی کشورهای خارجی از طریق هلال احمر در حال کمک به ایران هستند. روسیه یک محموله دارویی ارسال کرده و مقرر است که یک محموله ۳۰۰ تنی دیگر شامل اقلام امدادی،دارویی و زیستی ارسال کند.

وی با بیان اینکه تاجیکستان از دیگر کشورهایی است که به ایران کمک می‌کند، توضیح داد: این کشور، حدود ۲۶۰۰ تن اقلام زیستی و امدادی ارسال کرده که امروز به طور کامل تحویل گرفتیم. 

رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: چین، آذربایجان و بسیاری از کشورهای دیگر، کمک‌هایی را ارائه داده‌اند.

