ارسال محموله دارویی و امدادی به ایران

به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند درباره کمک به ایران در پی حمله به کشورمان اظهار کرد: برخی کشورهای خارجی از طریق هلال احمر در حال کمک به ایران هستند. روسیه یک محموله دارویی ارسال کرده و مقرر است که یک محموله ۳۰۰ تنی دیگر شامل اقلام امدادی،دارویی و زیستی ارسال کند.