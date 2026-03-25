رئیس سازمان داوطلبان هلال‌احمر خبر داد

آغاز بازسازی منازل آسیب‌دیده از جنگ در شهرهای اطراف تهران با کمک خیرین

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر از آغاز فرآیند بازسازی در و پنجره و نصب شیشه‌های منازل آسیب‌دیده از جنگ در شهرهای اطراف تهران با کمک یکی از خیرین خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر محمدجواد عزتی وظیفه‌خواه با اشاره به نقش‌آفرینی ارزنده و موثر خیرین داوطلب و حامیان در کمک به هموطنان آسیب‌دیده از حملات دشمن متجاوز صهیونیستی و آمریکایی از ابتدای جنگ رمضان ۱۴۰۴ تا کنون گفت: این مشارکت‌ها در قالب کمک‌های نقدی و غیرنقدی یا پذیرش تعهد هزینه‌های خدمات مورد نیاز جامعه هدف استمرار دارد.

وی در همین خصوص به اهتمام یکی از خیرین و حامیان شاخص جمعیت هلال‌احمر اشاره و اظهار کرد: با مشارکت یکی از خیرین فرآیند بازسازی در و پنجره‌ها و نصب شیشه‌های منازل آسیب‌دیده از جنگ در شهرهای اطراف تهران آغاز شده است.

عزتی وظیفه‌خواه در پایان ضمن قدردانی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی خیرین در جریان وقوع بلایای طبیعی و دیگر بحران‌های مختلف در سطح ملی از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان ۱۴۰۴، از عموم صاحبان مهارت‌های مختلف و نیز متمکنین مالی درخواست کرد آمادگی داوطلبانه خود برای کمک به هموطنان در شرایط جنگی کشور را از طریق پیوستن به پویش جبهه مردمی ایران ما اعلام کنند.

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
