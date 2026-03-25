مصدومیت ۱۶۴ دانش‌آموز در پی حملات اخیر به کشور

مصدومیت ۱۶۴ دانش‌آموز در پی حملات اخیر به کشور
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت (پاد) تعداد مدارس آسیب‌دیده، مصدومان و شهدای نظام تحصیلی را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت (پاد) ، آمار و ارقام بیانگر این است از آغاز جنگ تحمیلی تا امروز (۹ اسفند تا ۵ فروردین) در مجموع ۲۴۲ نفر از اعضای نظام تحصیلی شهید شده‌اند که سهم معلمان و دانش‌آموزان به ترتیب ۵۱ و ۱۹۱ نفر است.

۱۸۴ نفر از اعضای نظام تحصیلی در پی حملات به کشور مصدوم شده‌اند که ۱۶۴ ازاین افراد، دانش‌آموز و ۲۰ نفر معلم هستند.

تعداد مراکز آسیب‌دیده وزارت آموزش‌وپرورش نیز ۶۴۴ واحد است که ۵۵۷ مدرسه،۴۲ فضای اداری و ۴۵ فضای فرهنگی و ورزشی را شامل می‌شود.

