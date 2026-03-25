آمار شهدای کادر سلامت و آسیب‌های مراکز درمانی تا پنجم فروردین
به گزارش ایلنا، بنابر اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تا روز پنجم فروردین در جریان حوادث اخیر، ۲۳ نفر از کادر سلامت کشور به شهادت رسیده و ۱۱۲ نفر دیگر مصدوم شده‌اند.

همچنین ۲۲۶ واحد مراکز درمانی و بهداشتی آسیب دیده‌اند که از این میان ۱۲ بیمارستان به‌طور کامل غیرفعال شده و ۷ مرکز درمانی نیز به دلیل همجواری با مناطق آسیب‌دیده تخلیه شده‌اند.

در حوزه اورژانس، ۴۹ پایگاه و همچنین  ۳۸ دستگاه آمبولانس آسیب دیدند. در همین مدت، ۹۰۲ عمل جراحی انجام شده و تعداد بیماران بستری موجود در مراکز درمانی ۹۲۴ نفر گزارش شده است.

وزارت بهداشت با تأکید بر همراهی و مراقبت از مردم اعلام کرده است که نظام سلامت کشور با تمام توان در خدمت مردم قرار دارد.

 

