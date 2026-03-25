تخریب بخشی از زیرساخت های تحقیقاتی انستیتو پاستور در حمله دشمن

به گزارش ایلنا از وزارت بهداشت، در این حملات برخی ساختمان‌های انستیتو پاستور دچار تخریب کامل و ریزش تجهیزات و وسایل در دیگر ساختمان‌ها و آزمایشگاه‌ها شده به نحوی که ادامه فعالیت این مرکز علمی و بهداشتی را با مشکل جدی مواجه کرده است.

براساس اعلام انستیتو پاستور ایران، مجموعه آسیب‌دیده با مساحتی حدود ۲۳ هزار مترمربع شامل ۱۳ آزمایشگاه مرجع کشوری از جمله آزمایشگاه‌های کووید-۱۹، آبله میمونی، هاری، اشریشیاکلای، آربوویروس و تب‌های خونریزی‌دهنده ویروسی، مالاریا، سیاه‌سرفه، طاعون، تولارمی، تب کیو، بیوشیمی، پروتئین‌شیمی و تشخیص پیش از تولد بوده است.

همچنین سه آزمایشگاه همکار مرجع شامل آزمایشگاه‌های هپاتیت، ایدز و آنفلوآنزا در این مجموعه فعالیت داشتند.

این مرکز علاوه بر آن دارای هشت آزمایشگاه بهداشتی شامل آزمایشگاه‌های سل، لیشمانیوز، توکسوپلاسموز، بورلیوز، سیاه‌زخم، بوتولیسم، بروسلوز و بیماری‌های قارچی، ۲۳ بخش تحقیقاتی، ۲ مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت، ۳ بانک زیستی، ۳ شبکه تحقیقاتی، ۳ مرکز تحقیقاتی، یک واحد واکسیناسیون و یک آزمایشگاه مورد تأیید سازمان غذا و دارو بوده است.

براساس این گزارش، در این مجموعه ۱۱۰ عضو هیأت علمی، بیش از ۴۰۰ کارشناس و عضو غیرهیأت علمی و ۸۰ دانشجوی دکترای تخصصی مشغول فعالیت و تحصیل بودند که بر اساس اعلام این مؤسسه، خوشبختانه در این حوادث آسیبی به آنان وارد نشده است، البته با تمهیداتی که از پیش اندیشیده شده بود، فعالیت‌های تشخیصی اصلی این مؤسسه همچنان در سایر شعب انستیتو پاستور ایران ادامه خواهد داشت.

انستیتو پاستور ایران که در سال ۱۲۹۹ تأسیس شده، قدیمی‌ترین مؤسسه بهداشتی و پزشکی کشور است، ساختمان فعلی آسیب‌دیده در سال ۱۳۰۳ توسط مرحوم عبدالحسین میرزا فرمانفرماییان وقف این مؤسسه شد و بخشی از بناهای قدیمی آن نیز در فهرست میراث فرهنگی ثبت شده‌اند.

این مؤسسه عضو شبکه جهانی پاستور است؛ شبکه‌ای متشکل از ۳۳ مؤسسه در سراسر جهان که بیش از یک قرن در خط مقدم مبارزه با بیماری‌های عفونی فعالیت داشته‌اند و در حوزه‌های تحقیقات کاربردی، بهداشت عمومی و پاسخگویی اجتماعی همکاری می‌کنند.

