به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی شهردار پایتخت، صبح سه شنبه ۴ فروردین ماه ۱۴۰۳ با حضور در منطقه یک و در گفت‌وگو با شهردار منطقه گزارش اقدامات انجام شده و نحوه ارائه خدمات به شهروندان خسارت دیده ناشی از جنگ را بررسی و بر حداکثر استفاده از توان و ظرفیت همراهی و پیگیری تا رضایت شهروندان تاکید کرد.

شهردار تهران همچنین دستورات لازم درخصوص نظارت مستمر بر ساخت و سازهای بافت های ناکارآمد شهری در محدوده منطقه یک را صادر کرد و از شهردار منطقه خواست تا اجرای مقررات و ضوابط شهرسازی آنها طبق قانون انجام شود.

زاکانی رسیدگی به شهروندان آسیب دیده و شروع اسکان آنها را در منازل خود از برنامه های اصلی شهرداری در روزهای جنگی دانست و افزود: باید شرایط به گونه ای فراهم شود تا شهروندان که خسارت جزیی و حداقلی دیده اند بتوانند در کوتاه‌ترین زمان در اماکن و منازل خود ساکن شوند.

براساس این گزارش هادی حق بین شهردار منطقه یک نیز با ارائه گزارش اقدامات انجام شده، آخرین وضعیت شهروندان آسیب دیده و اقدامات و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته درخصوص بافت‌های ناپایدار و ناکارآمد را در راستای افزایش تاب آوری شهری برای ایشان تشریح کرد.

انتهای پیام/