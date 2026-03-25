خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید شهردار تهران از نحوه خدمات‌رسانی به شهروندان

کد خبر : 1765432
لینک کوتاه کپی شد.

شهردار پایتخت به منظور بررسی نحوه خدمات‌رسانی به شهروندان در محدوده شمال پایتخت در منطقه یک حاضر شد تا از نزدیک روند خدمات‌رسانی به شهروندان را بررسی کند.

به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی شهردار پایتخت، صبح سه شنبه ۴ فروردین ماه ۱۴۰۳ با حضور در منطقه یک و در گفت‌وگو با شهردار منطقه گزارش اقدامات انجام شده و نحوه ارائه خدمات به شهروندان خسارت دیده ناشی از جنگ را بررسی و بر حداکثر استفاده از توان و ظرفیت همراهی و پیگیری تا رضایت شهروندان تاکید کرد.

شهردار تهران همچنین دستورات لازم درخصوص نظارت مستمر بر ساخت و سازهای بافت های ناکارآمد شهری در محدوده منطقه یک را صادر کرد و از شهردار منطقه خواست تا اجرای مقررات و ضوابط شهرسازی آنها طبق قانون انجام شود.

زاکانی رسیدگی به شهروندان آسیب دیده و شروع اسکان آنها را در منازل خود از برنامه های اصلی شهرداری در روزهای جنگی دانست و افزود: باید شرایط به گونه ای فراهم شود تا شهروندان که خسارت جزیی و حداقلی دیده اند بتوانند در کوتاه‌ترین زمان در اماکن و منازل خود ساکن شوند.

براساس این گزارش هادی حق بین شهردار منطقه یک نیز با ارائه گزارش اقدامات انجام شده، آخرین وضعیت شهروندان آسیب دیده و اقدامات و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته درخصوص بافت‌های ناپایدار و ناکارآمد را در راستای افزایش تاب آوری شهری برای ایشان تشریح کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار