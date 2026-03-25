آغاز به کار پویش «طبیب ایران» با هدف کاهش مراجعه حضوری مردم به مراکز
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت از آغاز به کار پویش ملی« طبیب ایران» با هدف کاهش مراجعه حضوری مردم به مراکز درمانی خبر داد.
به گزارش ایلنا، مسعود حبیبی در مورد پویش ملی «طبیب، ایران» گفت: باتوجه به حمله وحشیانه رژیم صهیونی- آمریکایی و تجاوز آشکار علیه کشور و با توجه به شرایط جنگی، در راستای کاهش مراجعه حضوری مردم به مراکز درمانی، پویش طبیب ایران با همکاری معاونت فرهنگی ودانشجویی وزارت بهداشت و همراه اول راهاندازی شد.
وی خاطرنشان کرد: مشاوره و ویزیت آنلاین پزشکی هم وطنان در قالب این پویش ملی به صورت رایگان انجام می پذیرد و آحاد مردم ایران میتوانند برای بهره مندی از خدمات ویزیت آنلاین پزشکی به پیام رسانهای بله و روبیکا به نشانی Tabibeiran@ مراجعه کنند.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت تاکید کرد: باتوجه به ضرورت موضوع و لزوم خدمات رسانی به هم وطنان در حوزه سلامت و درمان در شرایط جنگی، کمک به اطلاع رسانی و انتشار این پویش ملی میتواند گام کوچکی در راستای همدلی سراسری باشد.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۷۰ متخصص و پزشک عمومی در نقاط مختلف مشغول ویزیت رایگان مردم و خدمت رسانی به آنها هستند و پزشکان در حوزه های عمومی و تخصصی به انجام ویزیت رایگان میپردازند.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در خصوص روند ویزیت آنلاین گفت: روند کار به این صورت است که بیماران و متقاضیان خدمات درمانی و مشاوره بعد از پیام دادن به اکانت اعلام شده، تریاژ میشوند و سپس متخصصان مربوطه به آنها پاسخ داده و روند ویزیت آنها تکمیل میشود.
حبیبی یادآور شد: با راه اندازی این پویش ملی خوشبختانه به طور میانگین روزانه بیش از ۴۰۰ پیام و ویزیت از سوی پزشکان به متقاضیان ارائه می شود و خوشبختانه نیاز به مراجعه حضوری مردم تا حدودی برطرف شده است تا هم باری از سیستم درمانی کشور برداشته شود و هم تردد غیرضروری مردم در این شرایط بحرانی و جنگ کمتر شود.
وی با اشاره به آمادگی تمام مراکز درمانی برای پاسخگویی به مردم در زمینه ارایه خدمات پزشکی و درمانی اظهار کرد: این کار برای تسهیل در روند ارجاعات و مراتب درمانی افراد نیازمند در نظر گرفته شده است.