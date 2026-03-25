آغاز به کار پویش «طبیب ایران» با هدف کاهش مراجعه حضوری مردم به مراکز

به گزارش ایلنا، مسعود حبیبی در مورد پویش ملی «طبیب، ایران» گفت: باتوجه به حمله وحشیانه رژیم صهیونی- آمریکایی و تجاوز آشکار علیه کشور و با توجه به شرایط جنگی، در راستای کاهش مراجعه حضوری مردم به مراکز درمانی، پویش طبیب ایران با همکاری معاونت فرهنگی ودانشجویی وزارت بهداشت و همراه اول راه‌اندازی شد.

وی خاطرنشان کرد: مشاوره و ویزیت آنلاین پزشکی هم وطنان در قالب این پویش ملی به صورت رایگان انجام می پذیرد و آحاد مردم ایران می‌توانند برای بهره مندی از خدمات ویزیت آنلاین پزشکی به پیام رسانهای بله و روبیکا به نشانی Tabibeiran@ مراجعه کنند.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت تاکید کرد: باتوجه به ضرورت موضوع و لزوم خدمات رسانی به هم وطنان در حوزه سلامت و درمان در شرایط جنگی، کمک به اطلاع رسانی و انتشار این پویش ملی می‌تواند گام کوچکی در راستای همدلی سراسری باشد.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۷۰ متخصص و پزشک عمومی در نقاط مختلف مشغول ویزیت رایگان مردم و خدمت رسانی به آنها هستند و پزشکان در حوزه های عمومی و تخصصی به انجام ویزیت رایگان می‌پردازند.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در خصوص روند ویزیت آنلاین گفت: روند کار به این صورت است که بیماران و متقاضیان خدمات درمانی و مشاوره بعد از پیام دادن به اکانت اعلام شده، تریاژ می‌شوند و سپس متخصصان مربوطه به آنها پاسخ داده و روند ویزیت آنها تکمیل می‌شود.

حبیبی یادآور شد: با راه اندازی این پویش ملی خوشبختانه به طور میانگین روزانه بیش از ۴۰۰ پیام و ویزیت از سوی پزشکان به متقاضیان ارائه می شود و خوشبختانه نیاز به مراجعه حضوری مردم تا حدودی برطرف شده است تا هم باری از سیستم درمانی کشور برداشته شود و هم تردد غیرضروری مردم در این شرایط بحرانی و جنگ کمتر شود.

وی با اشاره به آمادگی تمام مراکز درمانی برای پاسخگویی به مردم در زمینه ارایه خدمات پزشکی و درمانی اظهار کرد: این کار برای تسهیل در روند ارجاعات و مراتب درمانی افراد نیازمند در نظر گرفته شده است.

