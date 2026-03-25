وزیر علوم:
خونهای پاکی که جاری میشود خللی در عزم راسخ استادان ایجاد نمیکند
وزیر علوم با انتشار پیامی گفت: خونهای پاکی که بر شاخسار این مرز و بوم جاری میشود، خللی در عزم راسخ جوانان و استادان این دیار ایجاد نمیکند.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت علوم، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شهادت استاد دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران را در پی حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
«وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ وَلَٰکِنْ لَا تَشْعُرُونَ» (بقره، ۱۵۴)
جامعه دانشگاهی ایران در مسیر افتخارآفرینی و تعالی علمی، یک بار دیگر هدف هجمهای کوردلانه و تروریستی قرار گرفت و یکی از فرزانهترین فرزندان خود را در کنار دو پاکباختهٔ نوجوانش، در آغوش نور و شهادت یافت. *دکتر سعید شمقدری*، دانشیار برجسته و نامآشنای دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران، به همراه دو فرزندش، در حملهای وحشیانه و جنایتکارانه از سوی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.
شهادت این دانشمند متعهد و برجسته در عرصه کنترل، بر همگان آشکار ساخت که آنچه خشم و کینه امپریالیسم جهانی را برانگیخته، چیزی جز قدرت استوار ایران نیست؛ قدرتی که ریشه در ژرفای دانش و توانمندی علمی فرزندان این سرزمین دارد. همچنان که چهره واقعی رژیم ضد بشری و کودککش صهیونیستی را بیش از پیش نمایان می سازد. رژیمی که در دهههای حیات جنایتآمیز خود، جز ترور، جنگافروزی و بیثباتی برای دنیا دستاورد دیگری نداشته و پرونده فضاحتبار حقوق بشری آن، در زمره تاریکترین و شرمآورترین اوراق تاریخ معاصر به شمار می آید. دانشگاه ایرانی، همواره در دامان تمدن کهن و بالنده خود، با تکیه بر استعدادهای بینظیر و ایمان به آیندهای روشن، مسیر توسعه و پیشرفت را استوارتر از همیشه پیموده است. چنین خونهای پاکی که بر شاخسار علم و غیرت این مرز و بوم جاری میشود، نه تنها خللی در عزم راسخ جوانان و استادان این دیار ایجاد نمیکند، بلکه پیمان ایشان را برای اعتلای علمی ایران مصممتر میگرداند.
اینجانب شهادت مظلومانه و افتخارآمیز استاد مجاهد دکتر سعید شمقدری و دو فرزندش را به همسر مکرمه و خانواده معظم ایشان، همچنین به جامعه علمی و دانشگاهیان محترم، به ویژه همکاران گرانقدرم در دانشگاه علم و صنعت، صمیمانه تسلیت عرض مینمایم و برای آن شهید دانشگاه ایرانی، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی را از درگاه حضرت حق خواستارم».