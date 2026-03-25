انتقال موقت پرندگان باغ پرندگان لویزان به مازندران برای حفاظت در شرایط جنگی
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از انتقال موقت تعدادی از پرندگان باغ پرندگان لویزان به دهکده حیوانات نمک آبرود مازندران با هدف حفاظت از این گونه ها در شرایط جنگی خبر داد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، حسن عباس نژاد با اعلام این خبر گفت: این انتقال با پیگیری و هماهنگی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران انجام شده است.
به گفته وی، شرایط جنگی و لزوم تأمین محیطی ایمن برای نگهداری پرندگان ارزشمند باغ پرندگان لویزان، ضرورت جا به جایی آنها را افزایش داد. دهکده حیوانات نمک آبرود به دلیل امکانات مناسب نگهداری، مراقبت تخصصی و موقعیت جغرافیایی ایمن تر، به عنوان محل امانی و موقت انتخاب شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تأکید کرد: این انتقال به صورت کاملاً کنترل شده، تحت نظارت کارشناسان حیات وحش و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و حفاظتی انجام گرفته است.
عباس نژاد در پایان تصریح کرد: پس از بازگشت شرایط به وضعیت پایدار، برنامه ریزی برای بازگرداندن پرندگان به باغ پرندگان لویزان انجام خواهد شد و سلامت و امنیت آنها در تمام مراحل در اولویت قرار دارد.