توضیحات معاون هلالاحمر درباره کمکهای نقدی خارج از کشور
معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلالاحمر، چگونگی دریافت کمکهای نقدی خارج از کشور را توضیح داد.
به گزارش ایلنا، راضیه عالیشوندی درباره کمکهای بینالمللی اظهار کرد: تا به این لحظه، کمکهای شامل اقلام غذایی، دارویی، تجهیزات پزشکی و امدادی را از کشورهای همسایه و سایر کشورهای دوست مانند صلیب سرخ چین، دولت چین، هند فدراسیون روسیه، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، عراق و آذربایجان دریافت کردهایم.
وی درباره کمکهای نقدی نیز گفت: با توجه به اینکه جمعیت هلالاحمر شماره حسابهایی به نمایندگیهای جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف اعلام کرده، هموطنانی که خارج از کشور حضور دارند یا مردم کشورهای خارجی میتوانند کمکهای نقدی خود را به این شماره حسابها واریز کنند.
معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلالاحمر خاطرنشان کرد: تمام کمکهای بینالمللی از طریق ساز و کار رسمی و با همکاری وزارت امور خارجه تا کنون دریافت شده است.