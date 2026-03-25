خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حفظ کرامت شهروندان آسیب‌ دیده از جنگ، خط قرمز دولت است

حفظ کرامت شهروندان آسیب‌ دیده از جنگ، خط قرمز دولت است
کد خبر : 1765389
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار تهران در بازدید میدانی از هتل‌های منتخب اسکان شهروندان آسیب‌دیده از جنگ تأکید کرد که اولویت اصلی دولت، حفظ حداکثری منزلت و کرامت انسانی این افراد است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری تهران، حسین خوش اقبال با اشاره به اهمیت این بازدید اظهار کرد: هدف اصلی از این اقدام، ایجاد هماهنگی‌های لازم برای رفع نیازهای ضروری مراکز اقامتی و بررسی کیفیت ارائه خدمات به شهروندان اسکان‌ یافته در هتل‌ها است.

فرماندار تهران ادامه داد: امکانات رفاهی و سطح خدمات ارائه‌ شده در هتل‌ها به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظف هستند شرایط مناسبی برای اقامت موقت این شهروندان فراهم کنند.

وی افزود: دستورات لازم برای تسریع در تأمین برخی نیازهای اساسی و بهبود خدمات صادر شده است.

فرماندار تهران تأکید کرد که رویکرد انسانی و مسئولانه در ارائه خدمات به این شهروندان، همواره مورد توجه و تأکید استاندار تهران است و حفظ کرامت آن‌ها، خط قرمز دولت محسوب می‌شود.

خوش اقبال در پایان خاطرنشان کرد: روند نظارت و بازدیدهای میدانی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا چالش‌ها شناسایی و نواقص رفع شود و خدمات‌رسانی با بالاترین کیفیت ممکن انجام گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار