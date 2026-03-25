تداوم بارش باران در تهران تا اوایل هفته آینده
ادارهکل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: از امروز تا شنبه (۵ تا ۸ فروردین) در بعضی ساعتها بارش متوسط باران با احتمال بارش نسبتا شدید باران، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید در استان پیشبینی میشود.
به گزارش ایلنا، برپایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی چهار روز آینده، آسمان استان تهران نیمهابری و در بعضی ساعتها همراه با افزایش وزش باد و ابر و در بعضی ساعات بارش باران و برف پیشبینی میشود.
همچنین از امروز تا شنبه (۵ تا ۸ فروردین) با تقویت رطوبت و ناپایداری سامانه بارشی، در گستره استان تهران در بعضی ساعتها بارش متوسط باران با احتمال بارش نسبتا شدید باران، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید و در مناطق شمالی بهویژه دامنهها و ارتفاعات در بعضی ساعتها بارش متوسط باران و برف، در ارتفاعات بالادست و قلهها هوا مه آلود، گاهی با بارش برف و کولاک برف، در مناطق مستعد با احتمال بارش تگرگ و در نواحی جنوبی گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید با احتمال رخداد گرد و خاک موقت مورد انتظار است.
شنبه (۸ فروردین) شرایط بارش به مناطق شمالی بهویژه دامنهها و ارتفاعات محدود میشود. طی روز یکشنبه (۹ فروردین) آسمان استان کمی ابری تا نیمهابری در بعضی ساعات با افزایش وزش باد پیشبینی میشود.
امروز، روزهای جمعه و شنبه کاهش نسبی محسوس دما و روزهای پنجشنبه و یکشنبه افزایش دما مورد انتظار است.
براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان استان تهران، روز پنجشنبه (۶ فروردین) قسمتی ابری، از بعدازظهر افزایش ابر، در بعضی ساعتها رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید و غبارآلود با کمینه بیشینه دمای ۱۸ و ۱۱ درجه سانتیگراد و روز جمعه (۷ فروردین) نیمه ابری و در بعضی ساعتها رگبار و رعدوبرق و وزش باد با کمینه و بیشینه دمای ۱۶ و ۷ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.