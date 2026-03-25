واکنش معاون کمیته بینالمللی صلیب سرخ به تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران
معاون کمیته بینالمللی صلیب سرخ، اسناد حملات هوایی به مناطق مسکونی در ایران را بسیار دلخراش ارزیابی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر؛ در پی ارسال روزانه اسناد میدانی هلالاحمر به نهادهای بینالمللی در خصوص حملات و تهاجم صهیونی آمریکایی به مناطق مسکونی و غیرنظامی ایران، کمیته جهانی صلیب سرخ نسبت به این اسناد واکنش نشان داد.
پیر کرانهانبل - معاون کمیته بینالمللی صلیب سرخ - در پیامی به پیرحسین کولیوند - رئیس جمعیت هلالاحمر کشورمان - پس از رویت مستندات ارسالی از سوی هلالاحمر نوشت: این بسیار دلخراش است و من مراتب همبستگی و همدردی عمیق خود را با شما ابراز میکنم.
گفتنی است، طبق ارزیابیهای میدانی جمعیت هلالاحمر از روز نهم اسفند تا چهارم فروردین بیش از ۸۲ هزار واحد و ساختمان غیرنظامی شامل ساختمانهای مسکونی و تجاری در سراسر کشور بر اثر حملات هوایی مستقیم و غیر مستقیم دچار تخریب و یا آسیب شدهاند.