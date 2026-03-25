به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ در پی ارسال روزانه اسناد میدانی هلال‌احمر به نهادهای بین‌المللی در خصوص حملات و تهاجم صهیونی آمریکایی به مناطق مسکونی و غیرنظامی ایران، کمیته جهانی صلیب سرخ نسبت به این اسناد واکنش نشان داد.

پیر کرانهانبل - معاون کمیته بین‌المللی صلیب سرخ - در پیامی‌ به پیرحسین کولیوند - رئیس جمعیت هلال‌احمر کشورمان - پس از رویت مستندات ارسالی از سوی هلال‌احمر نوشت: این بسیار دلخراش است و من مراتب همبستگی و همدردی عمیق خود را با شما ابراز می‌کنم.

گفتنی است، طبق ارزیابی‌های میدانی جمعیت هلال‌احمر از روز نهم اسفند تا چهارم فروردین بیش از ۸۲ هزار واحد و ساختمان غیرنظامی‌ شامل ساختمان‌های مسکونی و تجاری در سراسر کشور بر اثر حملات هوایی مستقیم و غیر مستقیم دچار تخریب و یا آسیب شده‌اند.

انتهای پیام/