تجهیز خودروهای فوریت اجتماعی به اقلام امدادی

به گزارش ایلنا به نقل از سایت شهر، یوسف مقدمی با اشاره به ضرورت آمادگی همه‌جانبه در شرایط حساس کنونی و لزوم نقش‌آفرینی در حوزه پدافند غیرعامل اظهارکرد: با هدف ارتقای توان عملیاتی و امدادرسانی به‌موقع به آسیب‌دیدگان احتمالی، تمامی خودروهای گشت فوریت‌های اجتماعی به جعبه‌های کمک‌های اولیه مجهز و مقادیر موردنیاز پتو در این واحدها جای‌گذاری شده است.

وی افزود: این اقدام با توجه به شرایط موجود و به‌منظور آمادگی برای کمک‌رسانی فوری به افراد آسیب‌دیده در صحنه‌های احتمالی ناشی از حملات آمریکایی صهیونیستی پیش‌بینی شده است. مددکاران آموزش‌های لازم را دیده‌اند تا در مواجهه با مجروحان یا افراد بی‌سرپناه در نقاط آسیب‌دیده، بلافاصله اقدامات اولیه درمانی و صیانتی را تا رسیدن نیروهای تخصصی امدادی به مرحله اجرا درآورند.

مقدمی در پایان تأکید کرد: تجهیز ناوگان «حامی شهر» بخشی از برنامه کلان شهرداری تهران برای افزایش تاب‌آوری اجتماعی و صیانت از جان شهروندان و گروه‌های آسیب‌پذیر در شرایط بحرانی است.

انتهای پیام/