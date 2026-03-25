۴ استان پر تردد در تعطیلات نوروزی/ میانگین بیش از ۲۱ میلیون تردد

رئیس پلیس راه راهور فراجا با بیان اینکه میانگین تردد در جاده‌های کشور بالغ ۲۱ میلیون مورد است، گفت: استان‌های مازندران، گیلان، همدان و خراسان رضوی بیشترین میزان تردد را دارند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ احمد کرمی‌اسد با بیان اینکه ماموریت نوروزی از ۲۵ اسفند آغاز شده است، اظهار کرد: بالغ بر ۲۴ میلیون تردد طی ۲۷ اسفند در جاده کشور از طریق ترددشمار به ثبت رسید. 

وی درباره میانگین تردد روزانه گفت: اگرچه کاهش ۲۴ درصدی تردد را تجربه می‌کنیم اما میانگین تردد روزانه بالغ بر ۲۱ میلیون مورد در معابر کشور است. بیشترین میزان تردد، با ۲۴ میلیون مورد در ۲۷ اسفند به ثبت رسید.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با بیان اینکه میزان پذیرش برخی استان‌ها بیشتر است، افزود: میزان تردد در برخی استان‌ها بیشتر است.«مازندران» و «گیلان» شاخص‌ترین استان‌ها هستند. 

کرمی‌اسد گفت: پس از مازندران، گیلان، همدان و خراسان رضوی بیشترین میزان تردد را به خود اختصاص داده‌اند.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
