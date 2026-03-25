به گزارش ایلنا، آروین هدایتی درباره توجه به افراد دارای ناتوانی ذهنی در شرایط بحرانی اظهار کرد: افراد دچار محدودیت‌های ذهنی جزو گروه‌های در معرض خطر به حساب می‌آیند. این احتمال وجود دارد افراد دارای ناتوانی‌های ذهنی، شرایط جنگ را به خوبی درک نکنند.

این روان‌پزشک ادامه داد: حتی شنیدن برخی کلمات می‌تواند برای این افراد بحران ایجاد کند و آنان را بهم بریزد.

این عضو هیات‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز درباره چگونگی مواجهه با افراد دارای ناتوانی‌های ذهنی گفت: براساس شرایط این افراد، اگر یک کودک دچار ناتوانی ذهنی در خانه داریم، آنها را زیاد در معرض اخبار قرار ندهیم و به جای عبارت‌های مربوط به جنگ، بمباران و خشونت از کلمات جایگزین استفاده کنیم چرا که ممکن است این کودکان درک زیادی از بحرانی که اتفاق افتاده، نداشته باشند. شنیدن کلماتی از این دست، ممکن است آنها را به شدت بهم بریزد.

هدایتی با بیان اینکه رویه عادی زندگی کودکان دچار محدودیت‌های ذهنی را حفظ کنیم، گفت: در چنین شرایطی، این کودکان نیاز دارند که شرایط معمول زندگی برای آنها سپری شود. منظور از شرایط معمول این است که روال غذا خوردن، استراحت کردن و تفریح آنها مانند گذشته برقرار باشد. بنابراین تا حد امکان از تغییر در زندگی این کودکان خودداری کنیم.

وی گفت: به طور قطع، سپری‌کردن این روزها سخت است اما با یاری یکدیگر می‌توانیم از پس این روزها برآییم.

انتهای پیام/