آخرین وضعیت آنفلوآنزا و کرونا در کشور

به گزارش ایلنا، بر اساس داده‌های نظام مراقبت دیده‌وری و بنابر اعلام مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، نسبت موارد دارای علائم عفونت‌های تنفسی طی هفته چهارم اسفند در مراجعین سرپایی و بستری به ترتیب «افزایش» و «کاهش» یافته، به طوری که ۱۰.۶ درصد از مراجعین سرپایی، دارای علائم شبه آنفلوانزا "ILI" و ۸.۷ درصد از مراجعین بستری نیز دارای علائم تنفسی شدید "SARI" بودند.

در این نظام مراقبت دیده‌وری، از میان ۱۶۴ نمونه تنفسی اخذ شده از مراجعین با تظاهرات "ILI" یا "SARI"، درصد مثبت آزمایش PCR کووید-۱۹، کمتر از یک (صفر درصد) و درصد مثبت آزمایش PCR آنفلوآنزا نیز ۱.۸ درصد بود.

نسبت نمونه‌های مثبت از نظر آنفلوآنزا، نسبت به هفته قبل، در بیماران سرپایی اندکی افزایش و در بیماران بستری، کاهش یافته است. هر دو مورد، از محدوده آستانه هشدار بالا، پایین‌تر است.

همچنین نسبت نمونه‌های تنفسی مثبت از نظر کووید-۱۹ همچنان در سطح پایینی قرار دارد.

براساس داده‌های نظام مراقبت غیردیده‌وری آزمایشگاهی، در هفته چهارم اسفند، درمجموع ۳۷۸۳ نمونه تنفسی در آزمایشگاه‌های مولکولی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور آزمایش شده که ۲۰۶ مورد آنفلوانزا مثبت بوده که معادل ۵.۴ درصد است. این نسبت در هفته سوم اسفند، ۵.۱ بود. ۵۷ درصد موارد مثبت آنفلوآنزا را تایپ B تشکیل می‌دهد.

درصد آنفلوآنزای مثبت استان‌های قم و سمنان به ترتیب ۱۶.۸ و ۱۵.۲ است که بالاتر از آستانه هشدار قرار دارند. همچنین استان گلستان با ۱۲.۶ درصد از آستانه هشدار بالاتر است.

درصد آنفلوآنزای مثبت در استان‌های البرز و همدان، هرکدام با ۸.۵، تبریز با ۷.۹، گیلان با ۷.۱ ، مازندران با ۶.۸ ، مرکزی با ۶.۱ و تهران با ۵.۶ است؛ اگرچه این استان‌ها از آستانه هشدار بالا، پایین‌تر هستند اما بالاتر از رقم کشوری گزارش شده‌اند.

۲۶.۲ درصد از موارد مثبت آنفلوآنزا را کودکان کمتر از ۵ سال و ۱۸.۹ درصد را گروه سنی ۶ تا ۱۵ سال تشکیل داده‌اند.

