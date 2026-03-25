آمار اسکان فرهنگیان در ستاد نوروزی آموزش و پرورش به بیش از ۱۷۰ هزار نفر رسید

به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، فردین یاوری افزود: بیشترین استقبال و فراوانی مسافر و سفرهای نوروزی را در استان‌های خراسان رضوی، گلستان، شهرستان های تهران، مازندران و گیلان شاهد هستیم.

وی، یکی از مهم‌ترین تغییرات امسال را حذف موقت ثبت‌نام غیرحضوری و جایگزینی آن با مراجعه حضوری عنوان کرد و گفت: به دلیل عدم دسترسی به سامانه‌ها، پذیرش فرهنگیان از طریق پایگاه‌های ایجادشده در سراسر کشور انجام می‌شود.

یاوری در ادامه تأکید کرد: اطلاعات مربوط به این پایگاه‌ها، شامل آدرس مدارس و مراکز اسکان، از طریق پورتال وزارت آموزش و پرورش و کانال‌ اطلاع‌رسانی اداره‌کل رفاه و پشتیبانی به آدرس @refah_ ir در پیام رسان شاد منتشر شده است تا فرهنگیان بتوانند به‌راحتی به این مراکز دسترسی پیدا کنند.

وی افزود: این تغییر در شرایط فعلی به عنوان یک راهکار عملی برای تداوم خدمت‌رسانی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: برنامه ریزی های لازم جهت پذیرش مسافران نوروزی در مراکز اسکان موقت فرهنگیان با توجه به شرایط اضطراری و جنگ تحمیلی در کلیه استان ها پیش بینی و در راستای مدیریت بحران انجام گرفته است.

وی تاکید کرد: ۲۲ هزار نفر به عنوان عوامل اجرایی کار نظارت بر اسکان فرهنگیان در ۹۰۰۰ هزار مدرسه، ۴۲۵ مرکز آموزشی و رفاهی و ۷۰ هزار کلاس در سه طرح‌ ویژه "الف و ب، س" در طرح اسکان نوروز ۱۴۰۵ را برعهده دارند.

