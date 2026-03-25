۱۷۸ میلیارد تومان سرانه تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان کمیته امداد پرداخت شد
معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره به واریز گسترده سرانه‌های تحصیلی در آخرین ماه از سال ۱۴۰۴، تصریح کرد: به منظور ایجاد آرامش خاطر در خانواده‌های تحت حمایت، ۱۷۸ میلیارد تومان اعتبار تحصیلی در اسفندماه پرداخت شد.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی متقی‌فر با تشریح برنامه‌های مستمر این معاونت در حوزه‌های تربیتی و آموزشی و تأکید بر لزوم حفظ پویایی علمی و فرهنگی جامعه هدف، اظهار کرد: این مبلغ در قالب ۱۱۶ میلیارد تومان کمک‌هزینه تحصیلی دانش‌آموزی، ۲۴ میلیارد تومان کمک‌شهریه دانشجویی، ۱۵ میلیارد تومان کمک‌هزینه تحصیلی دانشجویی و ۲۳ میلیارد تومان حمایت ویژه از استعدادهای برتر تحت حمایت پرداخت شده است.

وی افزود: معاونت امور فرهنگی با عنایت به رهنمودهای حکیمانه حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، مقام معظم رهبری و با درک عمیق از شرایط حساس ناشی از جنگ تحمیلی، با تمام توان در میدان حاضر است، بر این باوریم که در کنار دفاع در جبهه‌ها، صیانت از سنگر علم و تربیت دانش‌آموزان و دانشجویان نیازمند، از اوجب واجبات است.

متقی فر در ادامه به لزوم استمرار فعالیت‌های آموزشی اشاره کرد و گفت: در کنار اقدامات واکنشی به رویدادهای اخیر، فعالیت‌های تربیتی و تحصیلی مداوم با قوت ادامه یافت.

به گفته وی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی به صورت تلفنی و مجازی و ارائه خدمات پشتیبانی تخصصی به دانش‌آموزان پایه‌های ششم، نهم و داوطلبان کنکور سراسری، از جمله اقداماتی است که برای جلوگیری از افت تحصیلی فرزندان در شرایط جنگی به اجرا درآمده است.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خاطرنشان کرد: این معاونت از هیچ کوششی برای خدمت‌رسانی فرهنگی، معنوی و روانی به جامعه هدف و عموم مردم فروگذار نخواهد کرد و مسیر ما با انسجام بیشتری تحت زعامت رهبر معظم انقلاب ادامه خواهد یافت تا فرزندان این مرز و بوم، بدون دغدغه به قله‌های علمی و معنوی دست یابند.

 

 

