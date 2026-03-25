آخرین وضعیت جوی و ترافیکی؛ تردد روان در محورهای شمالی کشور

به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا درباره آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر، تردد در محورهای شمالی از جمله چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است و مسافران می‌توانند با آرامش به سفرهای خود ادامه دهند.

وی درباره وضعیت جوی محورهای اصلی گفت: در حال حاضر، در محورهای شمالی بارش پراکنده باران و مه گرفتگی در ارتفاعات گزارش شده‌ است و رانندگان می‌بایست با احتیاط و رعایت فاصله ایمنی تردد کنند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره وضعیت جوی گفت: بارش باران در ۲۱ استان از جمله آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، تهران، مازندران، بوشهر، فارس، اصفهان، یزد، قم، همدان، کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و کرمان گزارش شده است.

قلی‌نیا درباره انسداد برخی محورها گفت: محورهای غیرشریانی پونل–خلخالو پاتاوه–دهدشت کماکان مسدود هستند همچنین محورهای گنجنامه– تویسرکان، سروآباد– پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا (در هر دو مسیر)، وازک–بلده و زرآباد–چاهان به دلیل شرایط فصلی دارای انسداد هستند.

وی اظهار کرد: رانندگان با توجه به شرایط جوی، به طور حتم از سرعت مطمئنه پیروی و تجهیزات ایمنی خودرو را پیش از حرکت بررسی کنند.

