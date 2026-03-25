اگر در هنگام حمله هوایی در طبقات بالای ساختمان بودیم، چه کنیم؟
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به خطرات ویژهای که ساکنان طبقات بالای ساختمانها در زمان حمله هوایی با آن روبهرو هستند، گفت: در چنین شرایطی حفظ آرامش و انجام اقدامات ایمنی ساده میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبها داشته باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، «میلاد احمدی مرزاله»، دانشیار گروه سلامت در بلایا و فوریتها دانشگاه علوم پزشکی شیراز، توضیح داد: در صورت امکان، نخستین اقدام ایمن برای افرادی که در طبقات بالای برجها و آپارتمانها حضور دارند، حرکت به سمت طبقات پایینتر ساختمان است.
به گفته وی، استفاده از پلهها به جای آسانسور اهمیت زیادی دارد، زیرا در زمان انفجار یا قطع برق، آسانسورها میتوانند از کار بیفتند و حتی به تلهای خطرناک تبدیل شوند.
این متخصص حوزه سلامت در بلایا افزود: اگر پایین رفتن از ساختمان یا رسیدن به طبقات پایینتر امکانپذیر نباشد، بهترین گزینه پناه گرفتن در بخشهای مرکزی ساختمان است. راهروهای داخلی، فضاهایی که دیوارهای بیشتری در اطراف دارند و اتاقهایی که پنجره ندارند، نسبت به نقاط نزدیک به نما یا پنجرهها ایمنتر هستند.
احمدی مرزاله توصیه کرد: در چنین شرایطی افراد تا حد امکان از شیشهها و پنجرهها فاصله بگیرند، زیرا موج انفجار میتواند باعث شکستن شیشهها و پرتاب قطعات خطرناک شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: بهتر است افراد روی زمین دراز بکشند یا در کنار دیوارهای داخلی پناه بگیرند و سر و گردن خود را با دستها، کیف یا هر وسیلهای که در اختیار دارند محافظت کنند.
وی همچنین بر دوری از بالکنها تأکید کرد و گفت: بالکنها و فضاهای باز ساختمان از جمله نقاط پرخطر در زمان حمله هوایی هستند، زیرا در معرض مستقیم موج انفجار و ترکش قرار دارند. به همین دلیل افراد باید از نزدیک شدن به این فضاها خودداری کنند.
این دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: پشتبامها نیز از ناامنترین نقاط در زمان حملات هوایی محسوب میشوند و حضور در مرتفعترین نقطه ساختمان میتواند خطر آسیب را افزایش دهد. بنابراین باید از رفتن به پشتبام یا تجمع در آن پرهیز کرد.
به گفته وی، یکی از اقدامات ساده اما مؤثر در کاهش اثر موج انفجار، باز گذاشتن درهای داخلی اتاقهاست. این کار میتواند به کاهش فشار ناشی از موج انفجار در فضای بسته کمک کند و از تخریب شدید درها و دیوارها جلوگیری کند.
احمدی مرزاله همچنین به اقدامات پس از پایان حمله اشاره کرد و گفت: پس از فروکش کردن شرایط خطر، لازم است ساکنان وضعیت ساختمان را بررسی کنند. کنترل احتمال آتشسوزی، بررسی بوی گاز، مشاهده ترکهای غیرعادی در دیوارها یا سقف و ارزیابی احتمال ریزش از جمله موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: در صورتی که نشانههایی از آسیب جدی به سازه ساختمان دیده شود، باید ساختمان در اسرع وقت تخلیه شود و افراد به فضای باز و امن منتقل شوند. همچنین توصیه میشود در چنین شرایطی از تجمع در مسیرهای خروجی جلوگیری شود و تخلیه ساختمان بهصورت آرام و منظم انجام گیرد.
این متخصص حوزه سلامت در بلایا در پایان یادآور شد: آگاهی عمومی و آموزشهای پیشگیرانه میتواند نقش مهمی در کاهش تلفات و آسیبها در زمان بحرانها داشته باشد و شهروندان بهتر است با اصول اولیه ایمنی در شرایط اضطراری آشنا باشند.