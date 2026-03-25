۴۹۲۰ داوطلب در انتخابات شورای شهر تهران رقابت خواهند کرد

به گزارش ایلنا، حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران با اشاره به روند بررسی صلاحیت داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: در مجموع ۵۰۵۶ نفر برای حضور در این انتخابات ثبت‌نام کرده بودند که از این تعداد ۲۹ نفر انصراف دادند و ۱۰۷ نفر نیز در مراحل مختلف بررسی صلاحیت‌ها تأیید نشدند؛ در نهایت صلاحیت ۴۹۲۰ نفر برای رقابت در انتخابات شورای شهر تهران احراز شد.

وی با تشریح ترکیب جنسیتی داوطلبان تأیید صلاحیت شده افزود: از مجموع نامزد‌های نهایی، ۳۹۴۰ نفر معادل ۸۰ درصد را آقایان و ۹۸۰ نفر معادل ۲۰ درصد را بانوان تشکیل می‌دهند که این آمار بیانگر افزایش قابل توجه حضور بانوان نسبت به دوره‌های گذشته است.

فرماندار تهران درباره روند بررسی اعتراضات داوطلبان نیز گفت: فرآیند رسیدگی به اعتراض‌ها در سه سطح هیأت نظارت شهرستان، هیأت نظارت استان و هیأت مرکزی نظارت انجام شد و در نهایت پس از طی این مراحل، ۱۰۷ نفر موفق به دریافت تأیید صلاحیت نشدند و سایر داوطلبان تأییدیه نهایی را دریافت کردند.

خوش‌اقبال با اشاره به تغییر شیوه برگزاری انتخابات شورای شهر تهران در این دوره تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین تحولات انتخابات پیش رو، برگزاری آن به شیوه «تناسبی» به جای سیستم اکثریت مطلق است؛ در این شیوه، رأی‌دهندگان به فهرست‌های انتخاباتی رأی می‌دهند و کرسی‌ها بر اساس درصد آرای هر فهرست میان آنها توزیع می‌شود که این موضوع نقش احزاب و ائتلاف‌های سیاسی را در فرآیند انتخابات پررنگ‌تر خواهد کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اجرای نظام تناسبی، رقابت اصلی در این دوره بیش از آنکه میان افراد باشد، میان فهرست‌های انتخاباتی خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود تعداد محدودی فهرست مؤثر در صحنه رقابت حضور داشته باشند و گروه‌های سیاسی برای موفقیت، ناگزیر از شکل‌دهی ائتلاف‌های گسترده و تجمیع آرا در قالب فهرست‌های واحد باشند.

معاون استاندار تهران همچنین میزان مشارکت مردم را یکی از عوامل تعیین‌کننده در معادلات انتخاباتی دانست و خاطرنشان کرد: سطح مشارکت می‌تواند بر راهبرد احزاب و جریان‌های سیاسی تأثیر مستقیم بگذارد و در شکل‌گیری ترکیب نهایی شورای شهر نقش مهمی ایفا کند.

خوش‌اقبال با بیان اینکه بر اساس مدل تناسبی احتمال شکل‌گیری شورای یکدست کاهش می‌یابد، گفت: در این شیوه پیش‌بینی می‌شود ترکیب شورای آینده متشکل از چند فهرست مختلف باشد و هیچ جریان سیاسی به تنهایی همه ۲۱ کرسی شورا را در اختیار نگیرد، زیرا توزیع کرسی‌ها بر اساس درصد آرای هر فهرست انجام می‌شود.

وی در پایان افزود: در فضای رقابتی پیش رو، فهرست‌های انتخاباتی احتمالاً برنامه‌های مدیریت شهری و گزینه‌های پیشنهادی برای شهرداری تهران را نیز به عنوان بخشی از راهبرد‌های خود مطرح خواهند کرد تا بتوانند نظر رأی‌دهندگان را جلب کنند.

انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا یازدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار خواهد