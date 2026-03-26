در گفتوگو با ایلنا تشریح شد:
اقدامات حمایتی کمیته امداد در شرایط جنگی برای مددجویان
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد اقدامات حمایتی این نهاد را از زنان سرپرست خانوار و تمامی مدجویان و خانوادههای تحت پوشش در شرایط جنگی را تشریح کرد.
علی بحیرایی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد در خصوص حمایت از زنان سرپرست خانوار در شرایط جنگی به خبرنگار ایلنا گفت: به زنان سرپرست خانوار و تمامی خانوادهها و مددجویان تحت پوشش، خدمات در حوزه درمان، مستمری و حمایتهای لازم در ابعاد گوناگون از جمله لوازم ضروری، معیشتی و خدمات جهیزیه و ازدواج ارائه میشود.
وی افزود: همچنین مددجویانی که در بازپرداخت تسهیلات و اقساط با مشکل مواجهاند، اعلام کردیم که نگران پرداخت نباشند. حتی اگر این تسهیلات مربوط به بانک یا نهاد دیگری باشد، ما در کنار آنها هستیم و هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
بحیرایی در ادامه خاطر نشان کرد: مددجویانی که در جریان جنگ رمضان آسیب دیدهاند، همچنان تحت حمایت و خدمات ما قرار دارند؛ همانگونه که دولت اعلام کرده، بنیاد مسکن و دستگاههای ذیربط در حال ارائه خدمات هستند و ما نیز در کنار مددجویان خویش هستیم. اگر خانه مددجویان در جنگ دچار آسیب شده باشند و به لوازم ضروری آنها خسارت وارد شده باشد، هر نوع نیازی که در این ارتباط داشته باشند، ما در خدمت همه این اقشار هستیم.
به گفته وی از ابتدای جنگ تحمیلی، مددکاران و مشاوران کمیته امداد در کنار خانوادهها هستند و سرکشی کرده اند. مدیران کمیته امداد در استانها و ادارات، معاونتهای تخصصیمان بستههای خدماتی را مدنظر قرار داده و راهنماییهای لازم را برای خانوادهها انجام میدهند. بستههای معیشتی و خدمات موردی، حسب ضرورت برای خانوادهها مورد نیاز است و ما در خدمت این عزیزان هستیم. تمام تلاش خود را به کار بستهایم تا خانوادههای تحت پوشش تا حدالمقدور دچار آسیب نشوند.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد در خصوص آمار مجروحان و شهدای مددجویان کمیته امداد در این جنگ نیز گفت: فعلاً آماری ارائه نمیدهیم؛ ما سامانهای راهاندازی کردهایم تا تمام افراد آسیبدیده در حوزههای مختلف را جمعبندی، ثبت و ضبط کنیم. این امر به همکاران ما امکان میدهد تا در کنار این عزیزان و دستگاههای مربوطه، امور ایشان را پیگیری و انجام دهند.
بحیرایی در ادامه اظهار داشت: در این شرایط جنگی، دو گروه از مددجویان گروههای خاص هستند که شامل سالمندان و زنان سرپرست خانوار است. برای این منظور بستههای مشاوره لازم را فراهم کرده ایم. مهمترین کاری که از ابتدای آغاز جنگ تحمیلی مد نظر قرار دادیم و به آن ورود کردیم، کارهای ویژه فرهنگی برای خانوادههای تحت پوشش بود تا توجیه شوند که در این شرایط چگونه با حوادث و فضای بحران برخورد کنند. مددکاران و مشاوران را بسیج کردیم تا خانوادهها را در آرامش کامل حفظ کنند و راهنماییهای لازم را ارائه دهند.
وی افزود: چون خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد در دهکهای پایین جامعه و از آسیب پذیرترین اقشار هستند، تلاش کردیم نیازهایشان را تا جایی که توانمان اجازه میدهد، مرتفع سازیم تا نگرانی خاصی نداشته باشند. برای ایتام و محسنین که جامعه هدف ما هستند، با همکاری خیرین و نیکوکاران تلاش کردیم تا آورده خاصی برای آنها پیشبینی کنیم. برای تعدادی از ایتام تحت پوشش کمیته امداد، با توجه به همزمانی با ماه رمضان، پوشاکهای خاصی تهیه کردیم تا به دستشان برسد و این کار در حال انجام است.
معاون حمایت سلامت و خانواده کمیته امداد تصریح کرد: در روز عید فطر نیز تلاش کردیم تا فطریه که مشمول این عزیزان میشود را میان آنها تقسیم کنیم؛ همچنین هزینههای درمانی تمام خانوادهها را به صفر رساندیم، بهگونهای که مددجویی نیست که هزینهای را پرداخت کرده باشد و نزد ما مانده باشد. در بحث مستاجرین، تمام بدهیهایی که به مددجویان داشتیم، در حد سقف اعتباری خود به این عزیزان پرداخت کردیم.
وی تصریح کرد: همچنین سامانه امداد هوشمند را راهاندازی کردهایم تا خانوادههای نیازمند، نیازهای خود را بدون احتیاج به حضور فیزیکی ثبت کنند و همکاران ما در کمیته امداد از طریق تماسهای تلفنی با خانوادهها در ارتباط هستند و مشکلاتشان را پیگیری میکنند و این را وظیفه خود میدانیم.
بحیرایی در پایان تأکید کرد: مددجویان تحت پوشش از بیمههای تکمیلی کمیته امداد در حوزه سلامت و درمان استفاده میکنند. حتی خدماتی را که به صورت مکمل به مددجویان برای درمان ارائه میدهیم، کامل انجام شده است. برای بیماران صعب العلاج، بیماران خاص و عادی خدمات و فرانشیزهای لازم، ارائه شده است. اکنون مددجویی از ما طلب ندارد و تقریبا به طور کامل تسویه شده است. بیماران زمینگیر و افراد از کارافتاده نیز به طور ویژه در نظر گرفته شدهاند و در پایان سال، اعتباری برای آنها شارژ شده است.