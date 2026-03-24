دوطرفه شدن جاده چالوس از ساعت ۲۰ / بارش باران در ۱۹ استان کشور

​جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور اعلام کرد: امروز ۴ فروردین ماه با توجه به حجم ترددها، محدودیت ترافیکی در محورهای شمالی اعمال و بر این اساس، تردد کلیه وسایل نقلیه در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال در مسیر (شمال به جنوب) از ساعت۱۳:۰۰ ممنوع شده بود، که این محدودیت در ۲ محور فوق از ساعت ۲۰:۰۰ لغو خواهد شد و مسیر به صورت دوطرفه بازگشایی می شود.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محبی در خصوص آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورهای اصلی اظهار داشت:همچنین در محور هراز، ترافیک در مسیر شمال به جنوب (محدوده‌های بایجان، گزنک و رینه) و در هر دو مسیر رفت و برگشت (محدوده‌های شاهاندشت و سه‌راهی چلاو) نیمه‌سنگین است.

وی افزود: در محور فیروزکوه نیز در محدوده پل سفید و زیرآب (هر دو مسیر) و همچنین محدوده گیلاوند (شمال به جنوب) شاهد ترافیک نیمه‌سنگین هستیم. وضعیت مشابهی در آزادراه قزوین–رشت در محدوده‌های سراوان و رودبار (شمال به جنوب) و همچنین آزادراه پردیس–تهران در محدوده عوارضی حاکم است. با این حال، تردد در محور قدیم تهران–بومهن و مسیر جنوب به شمال آزادراه قزوین–رشت روان گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در خصوص شرایط جوی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در محورهای شمالی هیچ‌گونه مداخله جوی مشاهده نمی‌شود، اما در ۱۹ استان کشور از جمله آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، بوشهر، فارس، اصفهان، یزد، قم، همدان، کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و کرمان بارش باران گزارش شده است.

