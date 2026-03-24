رییس کمیته ایمنی شهر تهران خبر داد:
تعیین تکلیف ۴ هزارو ۸۰۰ واحد آسیب دیده در جنگ
رییس کمیته ایمنی شورای شهر تهران با اشاره به وضع جنگ اخیر اعلام کرد :تاکنون ۴۸۰۰ واحد آسیب دیده تعیین تکلیف شدهاند که از میان آنها ۱۰۰ ساختمان نیازمند مقاوم سازی است.
به گزارش ایلنا، مهدی بابایی با اشاره به جنگ اخیر و آسیب های وارد به ساختمانهای پایتخت گفت: شهرداری تهران مدیریت میدان را پس از اصابت به عهده دارد و هر جا اصابت صورت میگیرد شهرداری همان منطقه مدیریت لازم را انجام و هماهنگی میان آتش نشانی، اورژانس، هلال احمر و نیروهای امدادی را صورت میدهد تا کار آواربرداریها و مدیریت امدادی انجام شود.
وی ادامه داد: شهرداری تهران معابر را به سرعت باز میکند و رفت و روب و پاکیزه سازی معبر را طی همان روز انجام میدهد. تاکنون ۴۶۸ نقطه در شهر تهران آسیب دیده است که شامل ۱۸۶۹ خانواده میشوند و این تعداد در ۲۳ مجموعه اقامتی اسکان داده شدهاند.
رییس کمیته ایمنی شورای شهر تهران با بیان اینکه از میان ۲۴ هزار واحد آسیب دیده ۴۸۰۰ واحد تعیین تکلیف شدهاند، تصریح کرد: پس از بررسیهای صورت گرفته از سوی گروههای جهادی، کارشناسان و پیمانکاران، حدود ۱۰۰ ساختمان نیاز به مقاوم سازی دارند و دیگر ساختمانهای آسیب دیده به صورت جزئی در حال تعمیر هستند که اغلب شیشه و درب و پنجره ها آسیب دیده اند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت شهری از ابتدای جنگ تاکنون پای کار بوده است و چه از نظر ایجاد شرایط مناسب در فراهم کردن اقلام مصرفی و چه از نظر آواربرداریها و پاکسازی معابر با تمام امکانات و تجهیزات اقدامات لازم را انجام داده است. تجهیزات به طور کامل در اختیار شهر قرار دارند و مردم نگرانی بابت شرایط موجود نداشته باشند.