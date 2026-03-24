شناسایی و دستگیری ۴۶۶ مخل امنیت و فعال در فضای مجازی

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه پلیس آمده است: با توجه به اهداف دشمن آمریکایی -صهیونی برای ایجاد بی ثباتی داخلی، بهره گیری از گروهک های معاند، طی روزهای گذشته، با رصد اطلاعاتی و فنی، تعداد ۴۶۶ نفر از عناصر خود فروخته وطن فروش وابسته به معاند شناسایی و دستگیر شدند.

این عناصر اقدام به تشویش اذهان عمومی،ایجاد ترس و اضطراب در جامعه،ناامنی ذهنی برای جامعه،تبلیغ به نفع دشمن، تحریک و سازماندهی عناصر مخل امنیت در فضای مجازی می کردند.