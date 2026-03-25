در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
مجامع بینالمللی در خصوص حملات به غیرنظامیان سکوت نکنند
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: این سازمانهای بهاصطلاح بینالمللی که امروز اکثرا مهر سکوت بر لبهایشان زده شده و برای اینکه مطامع کشورهای استکباری را برآورده کنند، دم بر نمی آورند، باید بیایند و این جنایات را ببینند.
محمد تقی نقد علی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در محکومیت حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به غیرنظامیان و مراکز غیرنظامی به خبرنگار ایلنا گفت: نفاقی که در حاکمان رژیم ایالات متحده و رژیم صهیونیستی حکمفرما است، از پیچیدهترین انواع نفاق است، زیرا در نخستین اهداف خود، زنان و کودکان ما را که هیچگونه تجهیزات نظامی نداشتند، هدف قرار دادهاند.
وی افزود: همین دیروز در خیابان کاوه اصفهان، ۳۰ مغازه که مایحتاج عمومی به فروش میرساندند، را در ایام عید بمباران کردهاند. حال در بوقهای تبلیغاتی و رسانههای کذاب خود وانمود میکنند که صرفاً اماکن نظامی را هدف قرار دادهاند. در تهران، شیراز، اصفهان و دیگر شهرهای کشور، زنان و مردان مظلومی که نظامی نبوده اند، قربانی این حملات شدهاند؛ این امر خلاف منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه حقوق بشر و همه قواعد انسانی و بین المللی است.
این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: این سازمانهای بهاصطلاح بینالمللی که امروز اکثرا مهر سکوت بر لبهایشان زده شده و برای اینکه مطامع کشورهای استکباری را برآورده کنند، دم بر نمیآورند، باید بیایند و این جنایات را ببینند. چنین اقداماتی از منظر همه قواعد بینالمللی و انسانی محکوم است و یقیناً ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به زودی تقاص این خونها را خواهند داد و در مجامع بین المللی به عنوان جنایتکاران جنگی مورد محاکمه قرار خواهند گرفت.
نقد علی در پایان تأکید کرد: اگر برخی اشخاص در داخل فریب رسانههای خارجی را خوردهاند و گمان میبرند که دشمن فقط اماکن نظامی و افرادی که وجهه نظامی دارند را هدف قرار میدهد، کافی است به مکانهای مورد حمله نگاهی بیندازند تا دریابند که واقعیت چنین نیست. امروز نباید افراد، فریب شبکههایی چون ایران اینترنشنال یا رسانههای دیگر را بخورند و تصور کنند آمریکا هدیه و آزادی برایشان به ارمغان میآورد. آنان جز به تجزیه ایران، ناامنی و هرج و مرج کشور نمیاندیشند تا در سایه آن منافع خود را تامین کنند. لذا غفلتزدگانی که ممکن است در داخل کشور فریب تبلیغات دشمن را بخورند، باید بیدار شوند و واقعیتها را ببینند.