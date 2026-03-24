پیرهادی :

انبارکالاهای اساسی مداوم شارژ می‌شود

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران از ذخایر کالاهای اساسی در فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه و تره‌بار و تامین نیاز شهروندان خبر داد.

 

به گزارش ایلنا، مهدی پیرهادی ، با اشاره به بازدیدهای خود از فروشگاه‌های شهروند، میادین میوه و تره‌بار و انبارهای ذخیره کالاها گفت: خوشبختانه تمام این مجموعه‌ها مملو از کالاهای اساسی است و هیچ مشکلی از بابت تأمین این کالاها در تهران وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه این ذخیره، صرفاً در فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه و تره‌بار در شرایط جنگی کفاف تهران را می‌دهد، یادآور شد: نکته مهم این است که انبارها دائما شارژ و به ذخایر افزوده می‌شود.

پیرهادی همچنین تصریح کرد: به جز پاسخ به نیازهای مردم در ایام جنگ، کالاهای اساسی برای شرایط عادی نیز به طور مداوم تأمین می‌شود و میزان ذخایر به هیچ عنوان کاهشی نیست؛ همکاران ما در شهرداری در حال تلاش برای تأمین نیازهای شهروندان هستند.

