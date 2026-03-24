مهلت تصویب بودجه ۱۴۰۵ و اصلاحیه بودجه ۱۴۰۴ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

رئیس سازمان شهرداری‌ها ودهیاری‌های کشور از مهلت تصویب بودجه ۱۴۰۵ و اصلاحیه بودجه ۱۴۰۴ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خبرداد.

به گزارش ایلنا، مسعود نصرتی، رئیس سازمان شهرداری‌ها ودهیاری‌های کشور، با صدور ابلاغیه‌ای به معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور، زمان‌بندی جدیدی را برای پایان فرآیندهای مالی سال جاری و سال آتی اعلام کرد.

این ابلاغیه بر اساس مفاد قانونی شامل بند (۱۲) ماده (۱۰۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، ماده (۶۷) قانون شهرداری و ماده (۳۱) آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها صادر شده است. هدف از این تمدید، فراهم آوردن فرصت کافی و لازم برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها جهت تکمیل دقیق‌تر اسناد مالی و بودجه‌ای عنوان شده است.

  1. بر اساس این تصمیم که در جلسه مورخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ شورای امنیت کشور و با محوریت رفع موانع ناشی از شرایط جنگی به تصویب رسید، زمان‌بندی تصویب اصلاحیه  و متمم بودجه سال ۱۴۰۴، بستن حساب‌ها و همچنین تصویب بودجه سال ۱۴۰۵ توسط کمیته انطباق تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شد.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها طی مکاتبه‌ای با معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های کشور اعلام‌ کرد تا از کلیه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی ذی‌ربط بخواهد تا مراتب این ابلاغیه را به‌سرعت در برنامه‌ریزی‌های مالی خود اعمال کنند و از فرصت زمانی ایجادشده برای دقت و جامعیت هرچه بیشتر در فرایندهای بودجه‌ای بهره‌برداری کنند.

اخبار مرتبط
