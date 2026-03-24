به گزارش ایلنا، مسعود نصرتی، رئیس سازمان شهرداری‌ها ودهیاری‌های کشور، با صدور ابلاغیه‌ای به معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور، زمان‌بندی جدیدی را برای پایان فرآیندهای مالی سال جاری و سال آتی اعلام کرد.

این ابلاغیه بر اساس مفاد قانونی شامل بند (۱۲) ماده (۱۰۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، ماده (۶۷) قانون شهرداری و ماده (۳۱) آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها صادر شده است. هدف از این تمدید، فراهم آوردن فرصت کافی و لازم برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها جهت تکمیل دقیق‌تر اسناد مالی و بودجه‌ای عنوان شده است.

بر اساس این تصمیم که در جلسه مورخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ شورای امنیت کشور و با محوریت رفع موانع ناشی از شرایط جنگی به تصویب رسید، زمان‌بندی تصویب اصلاحیه و متمم بودجه سال ۱۴۰۴، بستن حساب‌ها و همچنین تصویب بودجه سال ۱۴۰۵ توسط کمیته انطباق تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شد.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها طی مکاتبه‌ای با معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های کشور اعلام‌ کرد تا از کلیه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی ذی‌ربط بخواهد تا مراتب این ابلاغیه را به‌سرعت در برنامه‌ریزی‌های مالی خود اعمال کنند و از فرصت زمانی ایجادشده برای دقت و جامعیت هرچه بیشتر در فرایندهای بودجه‌ای بهره‌برداری کنند.

انتهای پیام/