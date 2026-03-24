تبریک رادان به محمد باقر ذوالقدر در پی انتصابش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پیامی انتصاب دکتر محمد باقر ذوالقدر به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، در پیام احمدرضا رادان آمده است: تجارب مبارزاتی با رژیم پهلوی و سابقه مجاهدانه و درخشان جنابعالی پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در پست های حساس مدیریتی، دفاعی، انتظامی، امنیتی نشان از شایستگی، تجارب ارزنده و تعهد انقلابی تان دارد؛ بدینوسیله، انتصاب شایسته، هوشمندانه و مدبرانه جنابعالی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ضمن ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید و تمامی شهدای والامقام، خصوصا دانشمند مجاهد، شهید دکتر علی لاریجانی، آمادگی خود را برای تداوم همکاریهای راهبردی با شورای عالی امنیت ملی اعلام داشته و از درگاه خداوند متعال، توفیقات روزافزون جنابعالی را در انجام این مسئولیت خطیر و انقلابی، تحت زعامت فرمانده معظم کل قوا ( حفظه الله ) مسئلت مینماید.