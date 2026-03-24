به گزارش ایلنا، علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی در شبکه اجتماعی از درخواست برای تغییر نام خیابان علی دایی خبر داد.

این پیام بدین شرح است:

«تماسهای زیادی با بنده و همکارانم در کمیسیون نامگذاری معابر شورای شهر، همچنین با دیگر اعضا برای تغییرنام بلوار «علی دایی» در تهران به نامی دیگر گرفته شده؛ نام پیشنهادی آنها "دانش‌آموزان شهید میناب" است.»

