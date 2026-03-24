سخنگوی شورای شهر تهران مطرح کرد:
درخواست مردم برای تغییر نام خیابان علی دایی به دانشآموزان شهید میناب
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: مردم درخواست دارند نام خیابان علی دایی به دانشآموزان شهید میناب تغییر کند.
به گزارش ایلنا، علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی در شبکه اجتماعی از درخواست برای تغییر نام خیابان علی دایی خبر داد.
این پیام بدین شرح است:
«تماسهای زیادی با بنده و همکارانم در کمیسیون نامگذاری معابر شورای شهر، همچنین با دیگر اعضا برای تغییرنام بلوار «علی دایی» در تهران به نامی دیگر گرفته شده؛ نام پیشنهادی آنها "دانشآموزان شهید میناب" است.»