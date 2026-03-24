حمله به زیرساخت های حیاتی، جنگ علیه غیرنظامیان است

به گزارش ایلنا از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، میریانا اسپولیاریک روز سه‌شنبه در این بیانیه‌ اظهار کرد: حملات عمدی به خدمات حیاتی و زیرساخت‌های غیرنظامی می‌تواند به منزله جنایات جنگی باشد.

وی ادامه داد: ما شاهد آسیب و نابودی زیرساخت‌های انرژی، سوخت، آب و مراقبت‌های بهداشتی هستیم، این روند نگران‌کننده محدود به خاورمیانه یا سه هفته گذشته نیست؛ بلکه در همه درگیری‌های فراگیر رخ داده است اما آنچه در روزهای اخیر در خاورمیانه دیده‌ایم، خطر رسیدن به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت را به همراه دارد.

اسپولیاریک تصریح کرد: نگران‌کننده‌ترین مورد، آسیب احتمالی به تأسیسات هسته‌ای، چه عمدی و چه تصادفی است و آسیب به این سایت‌ها می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل است که طبق قوانین جنگ، از آنها حمایت‌های بیشتری می‌شود.

رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ افزود: همیشه حملات به زیرساخت‌های حیاتی، میلیون‌ها غیرنظامی را در نزدیکی و دور از خطوط مقدم مجازات کرده است. این الگو همراه با لفاظی‌های تنش‌زا که محدودیت‌های اعمال‌شده توسط حقوق بین‌المللی بشردوستانه را نادیده می‌گیرد، سبکی از جنگ را عادی‌سازی می‌کند که انسانیت مشترک ما را از بین می‌برد.

وی گفت: احترام به کرامت غیرنظامیان، اساس کاهش تنش و راه‌حل‌های سیاسی است که می‌توان از طریق آن صلح و ثبات ایجاد کرد.

