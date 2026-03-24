۱۴۴ نفر برای انتخابات شورای شهر قرچک با یکدیگر رقابت می کنند

به گزارش ایلنا از روابط عمومی فرمانداری شهرستان قرچک، در اجرای ماده ۶۸ قانون انتخابات، هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت امسال برگزار می‌شود و طی آن ۱۴۴ نفر برای عضویت در شورای شهر قرچک با یکدیگر رقابت می‌کنند.

از مجموع این تعداد، ۲۳ نفر زن و ۱۲۱ نفر را مردان تشکیل می‌دهند.

شهرستان قرچک در ششمین دوره شوراهای اسلامی فاقد شورای شهر بود.

قرچک شهرستانی تک بخشی است که با یک شهر و ۲۸۰ هزار نفر جمعیت در ۳۰ کیلومتری جنوب‌شرق تهران واقع شده است.

