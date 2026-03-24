خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۴۴ نفر برای انتخابات شورای شهر قرچک با یکدیگر رقابت می کنند
کد خبر : 1765106
لینک کوتاه کپی شد.

با صدور رسمی آگهی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی، ۱۴۴ نفر برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر قرچک با یکدیگر رقابت می‌کنند.

به گزارش ایلنا از  روابط عمومی فرمانداری شهرستان قرچک، در اجرای ماده ۶۸ قانون انتخابات، هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت امسال برگزار می‌شود و طی آن ۱۴۴ نفر برای عضویت در شورای شهر قرچک با یکدیگر رقابت می‌کنند.

از مجموع این تعداد، ۲۳ نفر زن و ۱۲۱ نفر را مردان تشکیل می‌دهند.

شهرستان قرچک در ششمین دوره شوراهای اسلامی فاقد شورای شهر بود.

قرچک شهرستانی تک بخشی است که با یک شهر و ۲۸۰ هزار نفر جمعیت در ۳۰ کیلومتری جنوب‌شرق تهران واقع شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار