شهادت ۳ دانش آموز و تخریب ۸ منزل مسکونی در ورامین بر اثر حملات دشمن

به گزارش ایلنا از روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ورامین در جریان حملات هوایی صبح دوشنبه به یکی از مناطق کاملا مسکونی شهرستان ورامین دو دانش‌آموز پسر و برادر به نام‌های محمدصالح و محمد سبحان عبدی و فاطمه عبدالله نژاد به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

پیش از این نیز یک نوآموز دیگر به نام‌ ابوالفضل گلستانی در جریان تهاجم دشمنان ایران اسلامی به یکی از مناطق روستایی ورامین به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود.

حسین عباسی فرماندار ورامین نیز روز سه‌شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران این شهرستان که در محل اصابت پرتابه‌های هوایی برگزار شد اظهار داشت: دشمنان قسم خورده آمریکایی و رژیم کودک کش اسرائیل ساعات اولیه دیروز دوشنبه به یکی از مناطق کاملا مسکونی شهرستان ورامین حمله کردند که در این تهاجم وحشیانه ۸ ساختمان تخریب شد.

وی اظهار داشت: با وقوع این حادثه، عوامل امدادی از جمله هلال احمر، اورژانس، آتشنشانی شهرداری، بسیج و دستگاه‌های خدمت‌رسان بلافاصله به محل اعزام شده و نسبت به آواربرداری و جستجوی مردم بیگناه گرفتار زیر آوار اقدام و پیکر پاک و مطهر شهدا و مجروحان را از محل خارج کردند.

وی افزود: با توجه به حجم تخریب‌ و آسیب‌های صورت گرفته، این عملیات همچنان ادامه دارد.

وی تصریح کرد: تمامی عوامل ستاد مدیریت بحران شهرستان در محل حادثه حضور داشته و اقدامات فوری برای رفع نگرانی‌های ساکنان محله را انجام می‌دهند ضمن این که تلاش می‌شود تا ضمن ایمن سازی واحدهای مسکونی مجاور محل حادثه، اسکان موقت حادثه دیدگان انجام شود.

در اثر حملات هوایی دشمن آمریکایی - صهیونی به یکی از مناطق مسکونی شهرستان ورامین در ابتدای روزدوشنبه، تا کنون ۹ نفر به شهادت رسیده و بیش از ۲۸ نفر مجروح و در بیمارستان بستری شدند.

این سومین تهاجم مستقیم به شهرستان ورامین در طول جنگ تحمیلی رمضان از سوی دشمنان است.

ورامین با ۳۰۰ هزار نفر جمعیت در ۳۵ کیلومتری جنوب‌شرق تهران واقع شده است.

