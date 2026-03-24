تداوم هوای قابل قبول در تهران در چهارمین روز فروردین

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ صبح امروز (۴ فروردین ۱۴۰۵) عدد ۶۳ برای آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) ثبت شده که نشان‌دهنده وضعیت «قابل‌قبول» است.

به گزارش ایلنا، این درحالی است که شاخص لحظه‌ای کیفیت هوا در ساعت ۱۱ صبح امروز با عدد ۳۶ در محدوده «پاک» قرار دارد و بیانگر شرایط مناسب‌تر هوا در پایتخت در صبح امروز سه شنبه است.

بررسی وضعیت کیفیت هوا در چهار روز نخست سال جاری نیز نشان می‌دهد که در تمامی این روزها هوای تهران در وضعیت «قابل‌قبول» قرار داشته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، دو روز هوای «پاک» و دو روز «قابل‌قبول» برای پایتخت ثبت شده بود.

 

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
