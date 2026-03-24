تداوم هوای قابل قبول در تهران در چهارمین روز فروردین

به گزارش ایلنا، این درحالی است که شاخص لحظه‌ای کیفیت هوا در ساعت ۱۱ صبح امروز با عدد ۳۶ در محدوده «پاک» قرار دارد و بیانگر شرایط مناسب‌تر هوا در پایتخت در صبح امروز سه شنبه است.

بررسی وضعیت کیفیت هوا در چهار روز نخست سال جاری نیز نشان می‌دهد که در تمامی این روزها هوای تهران در وضعیت «قابل‌قبول» قرار داشته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، دو روز هوای «پاک» و دو روز «قابل‌قبول» برای پایتخت ثبت شده بود.

