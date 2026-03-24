حمله دشمن به ۸۲ هزار و ۴۱۷ غیرنظامی و ۲۸۱ درمانی

به گزارش ایلنا از جمعیت هلال‌احمر؛ پیرحسین کولیوند با ارایه آخرین گزارش‌ از خسارت‌های جانی و مالی جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، افزود: این تعداد واحد غیرنظامی شامل ۶۲ هزار و ۴۴۰ منزل مسکونی و ۱۹ هزار و ۱۸۷ مغازه و واحد تجاری در استان‌های مختلف کشور است.

به گفته وی، همچنین در استان تهران، ۲۵ هزار و ۲۸۰ واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده‌اند.

کولیوند به خسارت‌های حمله دشمن به مراکز و زیرساخت‌های حیاتی نیز اشاره کرده و افزود: ۲۸۱ مرکز درمانی، دارویی، بهداشتی و اورژانسی، ۴۹۸ مدرسه و ۱۷ مرکز هلال‌احمر نیز در حملات تروریستی دشمن دچار آسیب کلی شده است.

رییس جمعیت هلال‌احمر اظهار کرد: علاوه بر اینها، بخشی از تجهیزات امدادی از جمله سه فروند بالگرد، ۴۸ دستگاه خودروی عملیاتی و ۴۶ دستگاه آمبولانس نیز ور جملات دشمن آسیب دیده است.

وی در ادامه با تأکید بر نقش تعیین‌کننده امدادگران در کاهش تلفات انسانی، تصریح کرد: امدادگران با روحیه‌ای مثال‌زدنی و در شرایطی بسیار دشوار، توانستند جان هزاران نفر از هموطنان گرفتار در زیر آوار و مناطق پرخطر را نجات دهند و با مدیریت دقیق صحنه، مصدومان را در کوتاه‌ترین زمان برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز درمانی و بیمارستانی منتقل کنند.

به گفته وی، این تلاش‌ها جلوه‌ای روشن از تعهد عمیق جمعیت هلال‌احمر به حفظ کرامت انسانی، صیانت از جان انسان‌ها و پاسداری از اصول والای حقوق بشر دوستانه است.

کولیوند ادامه داد: در جریان عملیات امدادی، تعدادی از نیروهای امدادگر نیز مصدوم شدند و با نهایت تأسف، یکی از امدادگران فداکار هلال‌احمر، شهید حمیدرضا جهانبخش از اصفهان، در مسیر خدمت صادقانه به هموطنان و در حین انجام مأموریت امدادی، به مقام والای شهادت نائل آمد.

رییس جمعیت هلال‌احمر همچنین با اشاره به مسئولیت‌های بین‌المللی جمعیت در مستندسازی و پیگیری حقوقی این جنایات و تعرضات علیه غیرنظامیان تصریح کرد: معاونت امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر، مستندات مربوط به نقض حقوق بشر دوستانه، آسیب به اماکن و زیرساخت‌های غیرنظامی، مراکز درمانی، آموزشی و امدادی و همچنین آثار انسانی این حوادث را به‌صورت روزانه و مستمر برای دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، دبیرخانه شورای حقوق بشر، سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی ذیربط ارسال می‌کند تا این مراجع، وفق تکالیف، مسئولیت‌ها و تعهدات قانونی خود، پیگیری‌های حقوقی لازم و اقدامات قانونی مقتضی را در قبال این نقض‌های آشکار و مستند به‌عمل آورند.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدام، صرفاً ثبت وقایع نیست، بلکه پیگیری جدی حقوق ملت، دفاع از غیرنظامیان، جلوگیری از تکرار چنین فجایعی و واداشتن نهادهای مسئول بین‌المللی به ایفای وظایف قانونی و انسانی خود است.

کولیوند همچنین به نقش سامانه ۴۰۳۰ اشاره کرد و گفت: این سامانه نیز به‌عنوان یک بازوی مهم در ارائه مشاوره، راهنمایی، پاسخگویی و حمایت روانی، در کنار مردم قرار گرفته است تا افراد آسیب‌دیده و خانواده‌های آنان بتوانند در هر ساعت از شبانه‌روز، از خدمات مشاوره‌ای و حمایتی بهره‌مند شوند.

وی افزود: تقویت تاب‌آوری عمومی، کاهش اضطراب، پاسخ به دغدغه‌های روانی و کمک به مدیریت بحران در سطح خانواده و جامعه، از مهم‌ترین کارکردهای این سامانه در شرایط کنونی است.

