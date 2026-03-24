سخنگوی شهرداری تهران:

تهرانی‌ها روزانه ۱۵۰۰ تماس با ۱۳۷ دارند
سخنگوی شهرداری تهران گفت: با وجود بمباران دشمن اما شهر تهران زنده و پویاست و شهروندان مشارکت جو روزانه با بیش از ۱۵۰۰ تماس و ارسال پیام با دغدغه مندی پیگیر موضوعات شهری هستند.

به گزارش ایلنا، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران گفت: طبق آمارهای سازمان بازرسی شهرداری تهران، سامانه ۱۳۷ در ۱۹ روزه ابتدایی جنگ (۹ الی ۲۷ اسفند) ۲۹،۵۳۸ تماس دریافتی (میانگین روزانه ۱،۵۵۴ تماس) داشته و در این مدت نرخ پاسخگویی از ۹۲ درصد به ۹۸ درصد ارتقاء یافت.

وی افزود: با وجود بمباران دشمن اما شهر تهران زنده و پویاست و شهروندان مشارکت جو روزانه با بیش از ۱۵۰۰ تماس و ارسال پیام با دغدغه مندی پیگیر موضوعات شهری هستند.

سخنگوی شهرداری تهران بیان کرد: آلودگی صوتی و ساخت و ساز، تعمیرات جزئی، نظافت معابر، کاشت نهال، جمع آوری زباله، لایروبی جوی، ترکیدگی لوله آبیاری، جمع‌آوری خاک و نخاله، خسارت خودرو ناشی از جنگ و خسارت معابر ناشی از جنگ، ۱۰ مورد از درخواست‌های پرتکرار شهروندان در این مدت بوده است.

وی ادامه داد: شهروندان آسیب‌دیده از جنگ نیز برای دریافت راهنمایی می‌توانند با سامانه ۱۳۷ داخلی ۳ و شماره ۱۸۱۱ تماس بگیرند.

 

 

