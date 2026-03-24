کشف بیش از ۳۲۰۰ تن کالای اساسی احتکاری/ انبارها و مراکز در رصد پلیس
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف بیش از ۳۲۰۰تن کالای اساسی احتکاری و قاچاق شامل برنج، آرد،روغن، قند و شکر، حبوبات و .... خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه در ایام جنگ رمضان، قرارگاه مقابله با احتکار و امتناع از عرضه کالا های اساسی، با بسیج و بکارگیری همه امکانات فعال است، اظهار کرد: ماموریت این قرارگاه از نقطه صفر مرزی تا مراکز عرضه و انبارهای کالاها به صورت شبانه روزی در حال انجام است.
وی با اشاره به کشف حدود ۳۲۰۰ تن کالای اساسی احتکاری و قاچاق از قبیل برنج، روغن، قندوشکر، آرد ،حبوبات و ... گفت: ارزش کالای کشف شده بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.
این مقام انتظامی بیان کرد: تلاش میشود کالای اساسی مکشوفه به سرعت و پس از طی مراحل قانونی به مراکز عرضه تحویل داده شود تا به دست مصرف کنندگان برسد.