آخرین آمار مصدومان غیرنظامی در جنگ رمضان

به گزارش ایلنا، جعفر میعادفر با اشاره به مصدومان زیر ۱۸ سال اظهار کرد: از ابتدای جنگ رمضان تا امروز ۱۵۶۳ مصدوم داشتیم که ۱۱۱ نفر از این افراد زیر ۵ سال هستند.

وی افزود: تا شب گذشته تعداد مصدومان زن، در کشور ۳۷۹۴ نفر بود که کوچک‌ترینشان یک ماه و بزرگترین آنها صد سال داشته است.

رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین تعداد شهدای زیر ۱۸ سال درجنگ رمضان را ۲۰۸ شهید اعلام کرد و گفت: ۱۶۸ نفر آنان کودکان مینابی هستند. همچنین ۱۳ نفر از شهدا زیر ۵ سال هستند که کوچک‌ترین آنها کودک سه روزه و بزرگترین آن یک آقای ۸۸ سال بوده است.

