آخرین آمار مصدومان غیرنظامی در جنگ رمضان

رئیس سازمان اورژانس کشور آخرین آمار مصدومان غیرنظامی در جنگ رمضان را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا،  جعفر میعادفر با اشاره به مصدومان زیر ۱۸ سال اظهار کرد: از ابتدای جنگ رمضان تا امروز ۱۵۶۳ مصدوم داشتیم که ۱۱۱ نفر از این افراد زیر ۵ سال هستند.

وی افزود: تا شب گذشته تعداد مصدومان زن، در کشور ۳۷۹۴ نفر بود که کوچک‌ترینشان یک ماه و بزرگترین آنها صد سال داشته است.

رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین تعداد شهدای زیر ۱۸ سال درجنگ رمضان را ۲۰۸ شهید اعلام کرد و گفت: ۱۶۸ نفر آنان کودکان مینابی هستند. همچنین ۱۳ نفر از شهدا زیر ۵ سال هستند که کوچک‌ترین آنها کودک سه روزه و بزرگترین آن یک آقای ۸۸ سال بوده است.

 

 

