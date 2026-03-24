بارش باران و برف در تهران از فردا

به دنبال تقویت رطوبت و ناپایداری سامانه بارشی، اداره کل هواشناسی استان تهران از بارش متوسط باران با احتمال بارش نسبتا شدید باران و رگبار و رعد و برق در گستره این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد و افزایش ابر و در بعضی ساعات بارش باران و برف پیش‌بینی می‌شود.

پیرو هشدار هواشناسی سطح زرد، امروز با گذر سامانه بارشی از استان، در بعضی ساعت‌ها آسمان ابری با بارش باران گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد نسبتا شدید، در ارتفاعات گاهی توام با مه و بارش برف و باران (در بالادست گاهی با کولاک برف) و در نواحی جنوبی گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید با احتمال رخداد گرد و خاک موقت مورد انتظار است. 

همچنین پیرو هشدار سطح نارنجی امروز، از فردا (۵ فروردین) با تقویت رطوبت و ناپایداری سامانه بارشی، در گستره استان تهران در بعضی ساعت‌ها بارش متوسط باران با احتمال بارش نسبتا شدید باران، رگبار و رعد و برق، در مناطق شمالی به ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها بارش متوسط باران و برف، در ارتفاعات بالادست و قله‌ها، هوا مه آلود گاهی با بارش برف و کولاک برف پیش‌بینی می‌شود.

روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه (۶ تا ۸ فروردین) شرایط بارش به مناطق شمالی به ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات محدود می‌شود و طی روزهای جمعه و شنبه کاهش نسبتا محسوس دما مورد انتظار است. 

براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان تهران فردا (۵ فروردین) ابری و مه رقیق و بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید با حداکثر و حداقل دمای ۱۹ و ۹ درجه سانتی‌گراد و طی روز پنجشنبه (۶ فروردین) نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید، از بعدازظهر افزایش ابر و در شب بارش پراکنده با حداکثر و حداقل دمای ۲۰ و ۱۰ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

