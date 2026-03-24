ثبت بیش از ۱۸۵ میلیون تردد در ۸ روز نخست سفرهای نوروزی
جانشین پلیس راهور فراجا با ارائه گزارشی از عملکرد طرح ترافیکی نوروز ۱۴۰۵ اعلام کرد: این طرح از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ ادامه دارد که در بازه زمانی ۸ روزه ابتدایی (از ۲۵ اسفند تا ۳ فروردین)، در مجموع بیش از ۱۸۵ میلیون تردد در جادههای کشور به ثبت رسیده است.
به گزارش ایلنا، سردار حسن مومنی، با اشاره به سهم انواع وسایل نقلیه در این مدت افزود: از مجموع ترددهای ثبتشده، بیش از ۱۵۰ میلیون تردد مربوط به وسایل نقلیه سواری و وانت بوده، همچنین بیش از یک میلیون تردد سهم ناوگان اتوبوسی و بیش از ۵ میلیون تردد نیز مربوط به کامیونها در سطح جادههای کشور بوده است.
سردار مومنی درباره روند روزانه ترددها تصریح کرد: پرترددترین روز این بازه زمانی، ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ با ثبت بیش از ۲۴ میلیون تردد بوده است. همچنین در روز سوم فروردین ۱۴۰۵ که بهعنوان آخرین روز این گزارش محسوب میشود، بیش از ۱۷ میلیون تردد در جادههای کشور ثبت شده است.
وی پیشبینی کرد با توجه به پایان تعطیلات رسمی نوروز در پنجم فروردین، از روزهای آتی شاهد افزایش حجم تردد و شکلگیری موج بازگشت مسافران خواهیم بود.
جانشین پلیس راهور فراجا در ادامه به استانهای پرتردد اشاره کرد و گفت: در این ۸ روز، استان تهران با ثبت بیش از ۱۳/۵میلیون تردد در رتبه نخست قرار گرفته است. پس از آن استانهای مازندران، البرز و خراسان رضوی به ترتیب در رتبههای دوم تا چهارم و استان فارس با حدود ۵/۵ میلیون تردد در جایگاه پنجم قرار دارند.
وی همچنین به وضعیت میانگین سرعت در محورهای مواصلاتی کشور اشاره کرد و افزود: استانهای خراسان جنوبی، خراسان رضوی، قم، گلستان و مرکزی از جمله استانهایی هستند که میانگین سرعت مجاز در آنها بالاتر از میانگین کشوری ثبت شده است. استان تهران نیز در این شاخص در رتبه هشتم کشور قرار دارد.
سردار مومنی در بخش دیگری از این گزارش به استانهای دارای بیشترین ورودی و خروجی اشاره کرد و گفت: در این مدت، استانهای البرز، تهران، مرکزی، قزوین و قم بیشترین ورودی وسایل نقلیه را داشتهاند. همچنین بیشترین خروجی نیز مربوط به استانهای تهران، البرز، مرکزی، قزوین و قم بوده است.
وی درباره وضعیت انباشت وسایل نقلیه در استانها خاطرنشان کرد: بر اساس تحلیلهای انجامشده، استانهای مازندران، گیلان، همدان، خراسان رضوی و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین میزان انباشت وسایل نقلیه را در این بازه زمانی داشتهاند که نشاندهنده تمرکز سفرهای نوروزی به این مناطق است.
سردار مومنی با ارائه توصیههایی به مسافران نوروزی تأکید کرد: هموطنان برای مدیریت بهتر سفرهای خود، زمان حرکت را به ساعات کمترافیک موکول کرده و از تردد در اوج بازگشتها، بهویژه روزهای پایانی تعطیلات، پرهیز کنند.
وی همچنین توصیه کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر، حتماً از آخرین وضعیت جادهها، شرایط ترافیکی و محدودیتهای احتمالی مطلع شوند و با برنامهریزی مناسب، مسیرهای جایگزین را مدنظر قرار دهند تا از گرفتار شدن در ترافیکهای سنگین جلوگیری شود.
جانشین پلیس راهور فراجا همچنین بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، حفظ فاصله طولی مناسب، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز و توجه به خستگی و خوابآلودگی تأکید کرد و افزود: همکاری رانندگان با پلیس، نقش مهمی در افزایش ایمنی سفرها و کاهش حوادث جادهای در ایام نوروز خواهد داشت.