به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمی‌اسد با اعلام این خبر، افزود: بر این اساس، مسیر شمال به جنوب در هر دو محور از مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج تا اطلاع ثانوی مسدود است و این محدودیت تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه دارد.

وی در ادامه با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه سنگین است.

به گفته وی. همچنین در آزادراه تهران–شمال مسیر جنوب به شمال، حدفاصل تونل شماره ۱۸ تا محدوده انتهای آزادراه نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

سردار کرمی‌اسد تصریح کرد: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال در مسیر شمال به جنوب، نیمه سنگین، بدون گره ترافیکی در جریان است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به شرایط جوی کشور هم گفت: در حال حاضر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، اما در برخی از محورهای استان‌های بوشهر، فارس، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و کرمان بارش باران گزارش شده است.

وی در خصوص محورهای مسدود غیرشریانی نیز افزود: محورهای پونل–خلخال و پاتاوه–دهدشت همچنان مسدود هستند.

سردار کرمی‌اسد همچنین درباره محورهای دارای انسداد فصلی خاطرنشان کرد: محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا (رفت و برگشت)، وازک–بلده و زرآباد–چاهان تا اطلاع بعدی مسدود بوده و امکان تردد در آن‌ها وجود ندارد.

وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و همکاری لازم را با مأموران پلیس راه در اجرای محدودیت‌های ترافیکی داشته باشند.

