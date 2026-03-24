مدیر کل بنیاد شهید تهران:
با تمام ظرفیت به امور خانواده های شهدا رسیدگی می کنیم
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران در دیدار نوروزی خود با تعدادی از خانواده شهدای حملات اخیر به منطقه مسکونی محله رسالت تهران به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، دیدار کرد و گفت: بنیاد شهید با تمام ظرفیت در کنار خانوادههای شهدا قرار دارد و برای رسیدگی به امور آنان اقدام خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، عباسعلی رضایی روز سهشنبه با همسر شهیده محدثه رضایی و فرزند شهیدان سعید میرزایی و ژیلا غفاریان، همسر شهید حمید میرزایی، فرزند شهیدان ماشااله میرزایی و زهرا عبداللهی، و نیز با همسر شهید هادی میرزایی و مادر شهیده نیوشا میرزایی دیدار داشت.
مدیرکل بنیاد شهید تهران در این دیدار ضمن تسلیت به بازماندگان، تأکید کرد که بنیاد شهید با تمام ظرفیت در کنار خانوادههای شهدا قرار دارد و برای رسیدگی به امور آنان اقدام خواهد کرد.
رضایی با بیان اینکه، شهادت ملت ما را در استمرار راه نورانی امام شهید خامنه ای عزیز مصمم تر خواهد کرد، تصریح کرد: اقدام مجرمانه و تروریستی دولتهای خبیث آمریکا و رژیم صهیونی، نقض موازین آشکار دینی، اخلاقی، حقوقی و عرفی می باشد؛ لذا دست انتقام ملت ایران برای مجازات سخت، قاطع و پشیمان کننده قاتلان امام امت و شهیدانمان گریبان آنان را رها نخواهد کرد.
این دیدار به دلیل تخریب منازل این شهدا در هتل محل استقرار خانوادهها برگزار شد. در این حمله ددمنشانه و حادثه تلخ، ۱۳ نفر از اعضای این خانواده توسط آمریکا جنایتکار و اسرائیل کودککش به شهادت رسیدند.
مدیرکل بنیاد شهید تهران همچنین با خانوادههای معزز شهیدان امیرحسین پوئی و فاطمه حیدری دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار رضایی ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانوادههای این شهیدان، یاد و خاطره آنان را گرامی داشت و بر جایگاه والای شهدا در صیانت از عزت و امنیت کشور تأکید کرد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ همچنین با محکوم کردن جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ علیه ملت ایران، بر حقانیت راه و خون شهدا تأکید کرد و گفت: ایثار و فداکاری شهدا سرمایهای بزرگ برای ملت ایران است و پاسداشت یاد آنان وظیفهای همگانی به شمار میرود.
در ادامه این دیدار، خانوادههای معظم شهیدان نیز به بیان خاطرات و ویژگیهای اخلاقی این عزیزان پرداختند و بر ادامه راه شهدا و حفظ آرمانهای آنان تأکید کردند.