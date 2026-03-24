به گزارش ایلنا، حملات وحشیانه آمریکایی – اسراییلی به خاک کشورمان در ابعاد گسترده‌ای ادامه دارد. اگرچه دشمنان ادعای حمله به مراکز نظامی کشورمان به بهانه توقف نظامی و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را دارند و بارها در پشت نقاب دروغین حمایت از مردم پنهان می‌شوند، اما مراکزی که تاکنون هدف قرار داده و ویران کرده، از مدرسه تا بیمارستان و منازل مسکونی، نشان می‌دهد که دشمنان، بدنبال تضعیف ایران هستند تا بسادگی بتوانند ذخایر، منابع و دارایی‌های این کشور را غارت کنند.

بی‌شک هر موشک یا پهبادی که از سوی دشمنان شلیک می‌شود بدنبال ویران کردن زیرساختهای ایران است. هجوم نظامی دشمنان از مدرسه تا بیمارستان، خانه‌های مسکونی، مراکز فرهنگی، آثار باستانی و… را ویران می‌کند، حملات ویرانگری که هیچ توجیهی به غیر از زیاده خواهی دشمنان با رویکرد تضعیف توان ایران برای بازگشت به دوران وابستگی ندارد.

در تازه‌ترین حمله پهبادی دشمنان به مناطق غیرنظامی کشورمان، سه تن از ماموران جان بر کف پلیس راهور فراجا به شهادت رسیدند، مامورانی که هیچ رویکرد نظامی ندارند و تنها وظیفه آنان، روان کردن رفت و آمد خودروها در شهرها و جاده هاست.

فرماندهی پلیس راهور فراجا که بخوبی از خدمت‌رسانی صادقانه تمامی ماموران و مظلومیت این سه شهید با خبر بود، از همان ابتدا به صورت تمام قد در کنار خانواده شهدا ایستاد و چنان رفتار محترمانه‌ای با خانواده شهدا داشت که غم از دست دادن عزیزانشان را قابل تحمل می‌کرد.

حضور فرماندهان عالی رتبه و همکاران پلیس راهور فراجا در تمامی مراحل مراسم وداع و مراجعه به خانه خانواده شهدا که با ابراز همدردی صمیمانه همراه بود، باعث تسلی خاطر بازماندگان می‌شد.

از جمله این اقدامات دلجویانه، حضور سردار سرتیپ حسن مومنی جانشین پلیس راهور فراجا به همراه تنی چند از همکاران در خانه شهید سرهنگ دوم شاهین شرفشاهی بود. سردار مومنی در واکنش به اظهارات خانواده شهید شرفشاهی که شهادت و از دست دادن عزیزشان را باخت عزتمندانه توصیف می‌کردند گفت: شهادت، انتخاب و گزینش خدا از بین خیل عظیم بندگان است، انتخابی که شامل همگان نمی‌شود. بنابر این انتخاب خدا نمی‌تواند باخت باشد، بلکه اتفاقی سراسر برد است.

وی خطاب به خانواده شهید شرفشاهی گفت: همه روزه مردم به بهانه‌های گوناگون از سوانح تا بیماری و پر شدن پیمانه عمر، جانشان را از دست می‌دهند، بدون آنکه کسی از مرگشان با خبر شود. تصور کنید شهید شاهین شرفشاهی در یکی از این موارد جانش را از دست می‌داد و نحوه وداعش را با آنچه امروز صورت می‌گیرد، مقایسه کنید. در این صورت متوجه تفاوت فاحش انتخاب خداوند و جایگاه شهادت خواهید شد.

جانشین پلیس راهور با تاکید بر اینکه هر صبح با آرزوی نیل به مقام شهید از خانه خارج می‌شود، گفت: لحظه‌ای نیست که آرزو نکنم در لیست برترین انتخابهای خداوند قرار گیریم تا طعم شهادت را بچشم.

وی با تاکید بر اینکه مرگ انتخاب انسان نیست، بلکه تصمیم خداوند برای پایان دادن به زندگی تک تک انسانهاست، گفت: با اولین قطره خونی که از شهید بر زمین جاری می‌شود، تمامی گناهانش آمرزیده می‌شود و پاک و منزه، بدیدار خداوند می‌رود که این زیباترین انتخاب است و باید قدرش را بدانیم.

سردار حسن مومنی خطاب به خانواده شهید شاهین شرفشاهی گفت: اطمینان دارم که هیچ چیز نمی‌تواند غم از دست دادن عزیزتان را بکاهد، اما آرامشی که پس از شهادت نصیب ایشان شده، می‌تواند تسلی بخش خاطر شما عزیزان باشد.

وی به تشریح فداکاری‌های پلیس راهور در تمامی روزهای سال پرداخت و گفت: مردم، سر هر چهارراه و خیابان، پلیس راهور و خدمات ارزنده آنان را می‌بینند و به خوبی قدردان آنان هستند. زیرا ماموران راهور در سرما و گرما کنار مردم هستند تا به وظیفه تسهیل رفت و آمد خودروها به خوبی عمل کنند.

جانشین پلیس راهور فراجا با تاکید بر اینکه بارها تاکید کرده‌ام که هر شهروندی باید تنها یک روز کنار ماموران راهور بایستد تا به سنگینی مسوولیت آنان پی ببرد، گفت: پلیس راهور در آلودگی هوا، باران، برف، گرمای طاقت فرسا و سخت‌ترین شرایط کنار هموطنان است و بارها شاهد تشکر هموطنان بوده ام.

وی با اعلام اینکه پلیس راهور تعطیلی ندارد، گفت: در مناسبت‌های جشن و عزاداری از تعطیلات نوروز تا مراسم سوگواری که مردم کنار خانواده‌هایشان هستند، پلیس راهور در خدمت مردم در خیابانها و جاده هاست.

سردار حسن مومنی خطاب به خانواده شهید شاهین شرفشاهی گفت: توصیف زندگی و از خودگذشتگی‌های ماموران راهور برای شما که سال‌ها کنار شهید شرفشاهی بودید و از نزدیک مشکلات این شغل را لمس کردید، شاید عجیب باشد، اما هدف این است که بدانید شهید شاهین شرفشاهی با شهادتش، پاداش سال‌ها خدمات صادقانه‌اش را از خداوند گرفت.

