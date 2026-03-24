۲۳۸ زن و ۱۳ کودک خردسال در حملات تروریستی دشمن به شهادت رسیدند

به گزارش ایلنا، جعفر میعادفر در گزارشی از خسارت های جانی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، افزود: همچنین در جریان حملات دشمن متجاوز تاکنون ۲۰۸ کودک و نوجوان زیر 18 سال که بیشتر دانش آموز بودند به شهادت رسیدند.

وی اظهار کرد: مجموع دانش‌آموزان شهید این حملات تروریستی تاکنون ۱۶۸ نفر است که بیشتر آنها در حمله موشکی به مدرسه شجره طیبه میناب به شهادت رسیدند.

معیادفر ادامه داد: کوچکترین شهید حملات دشمن یک کودک سه روزه و مسن ترین شهید هم پیرمردی ۸۸ ساله است.

رییس سازمان اورژانس کشور تأکید کرد : تیم‌های اورژانس و دیگر نهادهای امدادی همچنان و به صورت شبانه‌روز آماده و در حال ارائه خدمات به مصدومان و رسیدگی به آسیب‌دیدگان در مناطق مختلف کشور هستند.

انتهای پیام/