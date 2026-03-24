به گزارش ایلنا، محسن قضاتلو مدیرعامل این سازمان با اشاره به جنگ رمضان و تهاجم دشمنان صهیونیستی و آمریکایی به کشور، تصریح کرد: به دنبال نیاز مبرم به تیم‌های جست‌وجو در مناطق آسیب‌دیده ناشی از بمباران، اتوکلینیک حیوانات شهری سازمان مدیریت پسماند با هدف پشتیبانی و حفظ آمادگی عملیاتی سگ‌های زنده‌یاب، در محل استقرار نیروهای هلال‌احمر مستقر شد.

وی افزود: این واحد سیار با بهره‌گیری از پزشک متخصص دامپزشکی و تجهیزات کامل، مسئولیت چکاپ‌های دوره‌ای، درمان جراحات ناشی از ورود به آوار و ریکاوری سریع این حیوانات را بر عهده دارد تا فرآیند شناسایی و نجات مفقودین با حداکثر توان ادامه یابد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، قضاتلو در پایان با تأکید بر لزوم ارتقای توانمندی تیم‌های عملیاتی در مدیریت بحران، اظهار کرد: حضور سیار این کلینیک برای پشتیبانی، با کاهش زمان بازپروری و تضمین سلامت جسمانی سگ‌های جست‌وجوگر، نقش کلیدی در سرپا نگه داشتن این بازوهای امدادی ایفا می‌کند. بطوریکه این هم‌افزایی میان شهرداری و هلال‌احمر، علاوه بر ارتقای کیفیت عملیات‌ امداد و نجات در مناطق تخریب‌شده، ضامن استمرار فعالیت کمکی سگ‌های زنده‌یاب در شرایط سخت بحرانی است.

