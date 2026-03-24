به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، سمیه سادات ابراهیمی در تشریح اقدامات انجام‌شده توسط تیم فوریت مداخله در استان هرمزگان و شهرستان میناب، اظهار کرد: در پی حمله تروریستی آمریکا و رژیم صهیونسیتی به مدرسه شجره طیبه، تیم‌های تخصصی بلافاصله در محل حادثه حاضر شده و خدمات حمایتی روانی به خانواده‌ها ارائه کردند.

وی افزود: همزمان با فعالیت‌های امدادی برای مصدومان خارج‌شده از مدرسه، نیروهای تخصصی این مجموعه در بیمارستان‌ها حضور مستمر داشتند و خانواده‌های دانش‌آموزان را مورد حمایت خدمات روانی قرار دادند.

ابراهیمی ادامه داد: تیم‌های مداخله در بحران در مراسم تشییع شهدا نیز حضور یافتند و ضمن همراهی با خانواده‌های داغدار، در منازل شهدا نیز حاضر شده و با ابراز همدردی، آمادگی ارائه خدمات مشاوره‌ای فوری را به تمامی خانواده‌ها اعلام کردند.

وی گفت: به‌ منظور دسترسی سریع‌تر خانواده‌ها به خدمات مشاوره‌ای، خط ۱۵۷۰ به‌صورت گسترده در سطح شهرستان میناب معرفی و تبلیغ شد.

مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی از برگزاری جلسات تخصصی مداخله در بحران خبر داد و تصریح کرد: کارگروه مداخله در بحران با حضور تیم فوریت استان تشکیل و درباره نحوه ارائه خدمات روانشناختی به دانش‌آموزان بازمانده و خانواده‌های شهدای دانش‌آموز تصمیم‌گیری شد.

وی افزود: در همین راستا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بسته خدمات روانشناختی به خانواده دانش‌آموزان و آموزگاران شهید، توسط شبکه بهداشت شهرستان و تیم دانشگاه علوم پزشکی طراحی شد.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: پایش اولیه و ارائه خدمات روانشناختی سطح‌بندی‌ شده به دانش‌آموز بازمانده از این حادثه تروریستی توسط تیم تخصصی مشاوره آموزش و پرورش شهرستان میناب، با راهبری مرکز مشاوره استان هرمزگان در حال انجام است.

