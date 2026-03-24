آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای کشور در صبح روز ۴ فروردین ۱۴۰۵ را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصرقلی‌نیا با بیان اینکه تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است، گفت: در حال حاضر محور هراز دارای بارش پراکنده برف و باران بوده و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

سرهنگ قلی‌نیا افزود: در برخی از محورهای استان مازندران نیز بارش پراکنده برف و باران گزارش شده است.

وی ادامه داد: در برخی محورهای استان‌های البرز، زنجان، قزوین، بوشهر، هرمزگان، فارس، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد بارش باران جریان دارد و در برخی از محورهای استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان نیز وزش باد همراه با گرد و خاک مشاهده می‌شود.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در خصوص محورهای مسدود عنوان کرد: محورهای پونل–خلخال و پاتاوه–دهدشت در حال حاضر جزو محورهای مسدود غیرشریانی هستند.

وی همچنین درباره محورهای دارای انسداد فصلی گفت: محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا (رفت و برگشت) و وازک–بلده تا اطلاع بعدی مسدود هستند.

سرهنگ قلی‌نیا در پایان از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی، با احتیاط بیشتری در جاده‌ها تردد کنند.

