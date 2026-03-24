خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کولیوند: بر دستان فداکاران بوسه می‌زنم

کولیوند: بر دستان فداکاران بوسه می‌زنم
کد خبر : 1764964
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشورمان از نمایش کم‌نظیر ایثار، شجاعت و هماهنگی میان امدادگران هلال‌احمر و آتش‌نشانان در صحنه‌های اخیر حوادث خبر داد و گفت: این هم‌افزایی مثال‌زدنی، نماد واقعی خدمت بی‌منت و انسجام ملی است.

به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند با اشاره به حضور میدانی خود در مناطق آسیب‌دیده، به‌ویژه مراکز غیرنظامی و مسکونی، اظهار کرد: در این روزها که میهن عزیزمان با حملات ظالمانه مواجه شده است، امدادگران جوان هلال‌احمر در کنار آتش‌نشانان غیور، با شجاعت و ازخودگذشتگی در صحنه حاضر شدند و جلوه‌هایی کم‌نظیر از ایثار و انسان‌دوستی را رقم می‌زنند.

وی افزود: امدادگران و آتش‌نشانان با هماهنگی بی‌نظیر و روحیه‌ای سرشار از ایمان، به دل خطر می‌زنند تا جان هموطنان را نجات دهند، آلام آسیب‌دیدگان را کاهش دهند، پیکر مطهر شهدا را جست‌وجو و تفحص کنند و حتی از اموال باقی‌مانده مردم صیانت نمایند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به آموزه‌های دینی در زمینه همکاری و همدلی تصریح کرد: این روحیه هم‌افزایی مصداق آیه شریفه «وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی» است و نشان می‌دهد که نیروهای امدادی کشور در مسیر ارزش‌های الهی و انسانی گام برمی‌دارند.

کولیوند همچنین از حضور فعال و میدانی قدرت محمدی، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران، و جلال ملکی، سخنگوی این سازمان، قدردانی کرد و گفت: حضور مؤثر این عزیزان در صحنه، نقش مهمی در تقویت هماهنگی عملیاتی، ارتقای روحیه نیروها و مدیریت بهتر حوادث داشت.

وی تأکید کرد: هماهنگی بی‌بدیل میان آتش‌نشانان و امدادگران هلال‌احمر موجب افزایش سرعت و دقت عملیات، کاهش خسارات و تسکین آلام مردم شده و این تجربه موفق می‌تواند الگویی برای مدیریت یکپارچه بحران در کشور باشد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به روحیه ایثارگرانه نیروهای امدادی افزود: این عزیزان با عمل خود، مصداق حدیث شریف «من أصبح لا یهتم بأمور المسلمین فلیس بمسلم» هستند و اهتمام به مردم را در میدان عمل به نمایش گذاشتند.

کولیوند در ادامه با تأکید بر جایگاه والای امدادگران و آتش‌نشانان گفت: با افتخار اعلام می‌کنم که بر دستان تک‌تک این عزیزان بوسه می‌زنم؛ دستانی که نماد غیرت، شرافت و تعهد به مردم است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ وی در پایان ضمن قدردانی از تمامی نیروهای امدادی و خدماتی حاضر در صحنه، بر استمرار این روحیه جهادی و هم‌افزایی تأکید کرد و از خداوند متعال، سلامتی و توفیق روزافزون برای این خادمان ملت ایران مسئلت کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار