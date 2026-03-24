به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند با اشاره به حضور میدانی خود در مناطق آسیب‌دیده، به‌ویژه مراکز غیرنظامی و مسکونی، اظهار کرد: در این روزها که میهن عزیزمان با حملات ظالمانه مواجه شده است، امدادگران جوان هلال‌احمر در کنار آتش‌نشانان غیور، با شجاعت و ازخودگذشتگی در صحنه حاضر شدند و جلوه‌هایی کم‌نظیر از ایثار و انسان‌دوستی را رقم می‌زنند.

وی افزود: امدادگران و آتش‌نشانان با هماهنگی بی‌نظیر و روحیه‌ای سرشار از ایمان، به دل خطر می‌زنند تا جان هموطنان را نجات دهند، آلام آسیب‌دیدگان را کاهش دهند، پیکر مطهر شهدا را جست‌وجو و تفحص کنند و حتی از اموال باقی‌مانده مردم صیانت نمایند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به آموزه‌های دینی در زمینه همکاری و همدلی تصریح کرد: این روحیه هم‌افزایی مصداق آیه شریفه «وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی» است و نشان می‌دهد که نیروهای امدادی کشور در مسیر ارزش‌های الهی و انسانی گام برمی‌دارند.

کولیوند همچنین از حضور فعال و میدانی قدرت محمدی، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران، و جلال ملکی، سخنگوی این سازمان، قدردانی کرد و گفت: حضور مؤثر این عزیزان در صحنه، نقش مهمی در تقویت هماهنگی عملیاتی، ارتقای روحیه نیروها و مدیریت بهتر حوادث داشت.

وی تأکید کرد: هماهنگی بی‌بدیل میان آتش‌نشانان و امدادگران هلال‌احمر موجب افزایش سرعت و دقت عملیات، کاهش خسارات و تسکین آلام مردم شده و این تجربه موفق می‌تواند الگویی برای مدیریت یکپارچه بحران در کشور باشد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به روحیه ایثارگرانه نیروهای امدادی افزود: این عزیزان با عمل خود، مصداق حدیث شریف «من أصبح لا یهتم بأمور المسلمین فلیس بمسلم» هستند و اهتمام به مردم را در میدان عمل به نمایش گذاشتند.

کولیوند در ادامه با تأکید بر جایگاه والای امدادگران و آتش‌نشانان گفت: با افتخار اعلام می‌کنم که بر دستان تک‌تک این عزیزان بوسه می‌زنم؛ دستانی که نماد غیرت، شرافت و تعهد به مردم است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ وی در پایان ضمن قدردانی از تمامی نیروهای امدادی و خدماتی حاضر در صحنه، بر استمرار این روحیه جهادی و هم‌افزایی تأکید کرد و از خداوند متعال، سلامتی و توفیق روزافزون برای این خادمان ملت ایران مسئلت کرد.

